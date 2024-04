Cea mai dură reacție, după schimbarea lui Eduard Radaslavescu: „Poate să-și ia adio de la fotbal!” - Antena Sport

Radaslavescu trebuia schimbat din minutul 15, dar am zis să îl mai lăsăm puţin. Nu contează, permite regulamentul? Ce am făcut eu? Am respectat regulamentul! Eu ştiu ce am făcut azi, respect regulamentele şi legile! Pentru că l-au consolat, mă bucur, înseamnă că îl iubesc. E adevărat, e supărat Radaslavescu, dar regulamentul permite!”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.