"Cum vei fi acceptat de fanii Rapidului?" Damjan Djokovic ştie care este "reţeta" pentru a-i fi uitat trecutul FCSB-ist - Antena Sport

„(Crezi că va fi greu să o daţi jos pe FCSB de pe primul loc?) În momentul de faţă au multe puncte peste noi. Noi în primul rând trebuie să ne gândim la drumul nostru, este un drum care este la 4 puncte peste zona de play-out. Deci hai să ne gândim în primul meci care va fi mâine şi să începem cu dreptul„, a mai spus mijlocaşul FCSB-ului.

În 23 de meciuri jucate pentru FCSB, în toate competiţiile, Damjan Djokovic a marcat 4 goluri şi a oferit o pasă decisivă.

Cristiano Bergodi, încântat de transferul lui Damjan Djokovic la Rapid

Cristiano Bergodi s-a declarat încântat de transferul lui Damjan Djokovic la Rapid, din această perioadă de mercato de iarnă. Antrenorul italian al giuleştenilor a fost surprins de faptul că FCSB a renunţat la serviciile mijlocaşului croat. De asemenea, Bergodi a tras concluziile, după cantonamentul Rapidului din Antalya, cantonament încheiat fără nicio victorie.

Bergodi a dezvăluit că a încercat să le dea tuturor jucătorilor minute, în partidele amicale din această iarnă. Antrenorul italian a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorilor nou veniţi la Rapid, vorbind în special de Damjan Djokovic şi de Ermal Krasniqi.

„Suntem la sfârșitul cantonamentului. A fost un cantonament scurt, la fiecare cantonament e orgoliu, însă nu a fost nimic deosebit. Așa e la fotbal. Am încercat să dăm minute tuturor jucătorilor. Unii au jucat mai puțin

Rrahmani arată că nu are rețineri, nu are frică. Asta e deja foarte important. A dat gol în primul meci și încet-încet va reveni și el. Pentru Krasniqi e important că a marcat azi, are moral bun. E normal că vrea să arate. Avem un lot bun și cred că putem să facem treabă.

Djokovic e bun, mișcă mingea repede și asta e important. E jucător cu experiență, care a jucat la un anumit nivel, iar asta e important.