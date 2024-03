"De ce l-aţi schimbat pe Radaslavescu?" Cum a reacţionat Elias Charalambous. Promisiunea făcută fanilor după Farul - FCSB 0-1 - Antena Sport

Reclamă

„În primul rând felicitări jucătorilor şi staff-ului. Am suferit, am trecut prin momente dificile şi am arătat caracter. Sunt 3 puncte foarte importante. Trebuie să fim umili, nu am câştigat nimic.

Am vorbit cu jucătorii, am văzut câte goluri se înscriu din faze fixe. Le antrenăm, este bine că am înscris aşa. E bine că l-am avut pe Târnovanu în formă, ne-a salvat. Repet, trebuie să rămânem umili, nu e nimic de spus acum.

Când am câştigat la Craiova, un coleg de-al tău m-a întrebat dacă a ieşit din lupta la titlu. Am spus că nu e aşa! Ştim că ne aşteaptă acum un meci greu. De mâine trebuie să ne pregătim pentru meciul cu Universitatea Craiova. Singura promisiune pe care pot să le-o fac fanilor e că vom contina să muncim.

(De ce l-aţi schimbat pe Radaslavescu?) Am decis să schimbăm. OK, a fost o schimbare rapidă, dar a fost parte din joc. Sufeream atunci.

E bine că Vlad Chiricheş a revenit. Nu am primit gol, a fost antrenorul nostru din teren. Capul jos, trebuie să continuăm să muncim„, a declarat Elias Charalambous la digisport.ro.

FCSB are maximum de puncte în play-off şi este în faţa meciului cu Universitatea Craiova. Clasamentul Ligii 1 după primele 2 etape din play-off: 1. FCSB – 38 de puncte

2. Universitatea Craiova – 31 de puncte

3. CFR Cluj – 28 de puncte

4. Rapid – 28 de puncte

5. Farul – 25 de puncte

Ilie Dumitrescu a răbufnit după ce Radaslavescu a fost schimbat în minutul 28 Fostul atacant al echipei naționale este de părere că schimbarea a fost făcută doar pentru a-l pune pe Radaslavescu într-o lumină proasă. Totodată, Ilie Dumitrescu este de părere că FCSB ar fi trebuit să facă alte 4 schimbări, având în vedere că jucătorii lui Charalambous nu au avut realizări în prima parte. „N-a făcut diferența în 27 de minute, n-a cerut în profunzime.. E o schimbare doar așa, ca să îl pună pe copilul ăsta într-o situație delicată. Nu văd… așa ar fi trebuit să schimbe 3-4 jucători. FCSB n-a avut realizări în prima repriză, Farul a avut o prezență mai bună.

Dacă analizăm doar ce a făcut Radaslavescu, ar fi trebuit schimbați încă 4. Mai lasă-l 15 minute! După ultimul meci, declarase că joacă Radaslavescu. E clar. Dar nu poți să nu îl mai lași, puteai să schimbi la pauză. Radaslavescu n-a fost sub alți jucători”, a spus Ilie Dumitrescu.

