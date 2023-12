Dennis Politic, prima reacţie după golul senzaţional cu care a scos-o din criză pe Dinamo: "O victorie foarte importantă!" - Antena Sport

Reclamă

Ne-am şi dorit foarte mult, ne-am luptat pentru fiecare minge. Fiecare dintre noi a dat totul şi mă bucur că am reuşit să ieşim câştigători.

Mă bucur că am câştigat meciul ăsta şi trebuie să o luăm pas cu pas. Trebuie să câştigăm şi să obţinem cele mai multe puncte„, a declarat Dennis Politic la digisport.ro.

Şi căpitanul alb-roşiilor, Răzvan Patriche, a răsuflat uşurat după prima victorie obţinută după 121 de zile.

„O victorie mult aşteptată, nici nu mai ştiam să ne bucurăm. O victorie muncită, azi nu am făcut un joc strălucit, dar am câştigat şi e cel mai important. Nu ajută cu nimic dacă nu legăm mai multe victorii. Cât de cât am mai scos şi noi capul, am luat o gură de oxigen.

Pentru noi toate meciurile sunt finale şi cred că vor fi finale până la sfârşit. Să luptăm de fiecare dată cum am luptat aici, pentru fiecare minge. Mă bucur că am reuşit să câştigăm şi că nu am primit gol„, a spus şi Patriche.

Dinamo, prima victorie după patru luni Într-o primă repriză fără ocazii de gol, Denis Politic a reuşit să înscrie un gol superb, în minutul 23, cu un şut la colţul lung. În partea secundă gazdele au jucat foarte slab, nu au avut absolut nicio ocazie de egalare, iar oaspeţii au marcat al doilea gol prin Hakim Abdallah, după o acţiune personală. Dinamo s-a impus cu 2-0 după un meci în care gazdele nu au avut nici un şut pe poartă. Este prima victorie a lui Dinamo în Superligă după patru luni de secetă şi primul rezultat pozitiv după cinci înfrângeri consecutive. FC Botoşani rămâne singura echipă din campionat care nu a reuşit să câştige vreun meci în 20 de etape. În clasament, Dinamo ocupă penultima poziţie, a 15-a, cu 13 puncte, în timp ce FC Botoşani are 9 puncte şi este ultima în ierarhia Superligii. FC BOTOŞANI: Ducan – R. Benzar (Charles Petro 46), Sadiku (Cioiu 46), Junior Pius, Ţigănaşu – G. David (G. Dragomir 82), V. Dican, Ed. Florescu (Drole 63) – N’Goma (Dragu 46), Ilicic, Pinson. ANTRENOR: Mihai Ciobanu DINAMO: Golubovic – Lucas de Araujo, Patriche, Homawoo – C. Costin, Dani Iglesias (Gabriel Moura 86), Ilic (N. Roşu 73), Borduşanu – Ghezali (Bena 64), Goncalo Gregorio, Politic (Hakim Abdallah 73). ANTRENOR: Zeljko Kopic Cartonaşe galbene: Sadiku 21, Pinson 45+5 / Ghezali 8, Politic 25, Zeljko Kopic 57, Dani Iglesias 61 Arbitri: Sebastian Colţescu – Sebastian Gheorghe, Alexandru Cerei – Sorin Vădana Reclamă

Arbitri VAR: Horaţiu Feşnic – Ovidiu Artene

Observator: Sorin Boca