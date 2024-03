Doi jucători de la Dinamo, luaţi în vizor de Andrei Nicolescu: "Alegerile nu au fost extraordinare" - Antena Sport

„Cred că am meritat cele trei puncte după cum am jucat. Sunt mulţumit de prestaţie, de energie, de ocaziile create, dar am ratat mult.

E ok un punct, dar în aceste circumstanţe, când ai astfel de ocazii, trebuie să marchezi. Cred că am fost mai aproape de cele trei puncte după cum am jucat în repriza a doua. Am făcut tot ce trebuia, mai puţin să înscriem.

Trebuie să pregătim bine meciul, jucăm acasă. Cred că acolo, alături de suporteri, pe terenul nostru, vom fi mai buni”, a declarat Kopic, la digisport.ro.

Dinamo a ajuns la 26 de puncte în urma egalului de la Iaşi, dar a rămas pe locul 15, în timp ce echipa lui Leo Grozavu a ajuns la 32 de puncte. Etapa viitoare, Dinamo va juca pe teren propriu cu UTA, în timp ce Poli Iaşi va juca la Galaţi, cu Oţelul.