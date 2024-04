"E lipsă de respect!" Întrebarea care l-a scos din minţi pe Gică Hagi, după ce FCSB a devenit campioana României - Antena Sport

„Am vorbit de Mihai Popescu, am făcut ofertă de 300 de mii, iar Gică Popescu a cerut 400 de mii de euro plus Haruţ. Adică 1,1 milioane de euro în total, 400 de mii, plus Haruţ de 700 de mii de euro cât am dat eu pe el. Mie nu-mi convine să dau atâţia bani pe un jucător de 31 de ani”, a spus Gigi Becali la orangesport.ro.

În vârstă de 30 de ani, Mihai Popescu a jucat în 42 de meciuri pentru Farul în acest sezon, în toate competiţiile. A înscris un gol şi a oferit 3 pase decisive. Între 2013 şi 2020 a jucat pentru Dinamo.

Gigi Becali îl vrea şi pe golgheterul Farului, Louis Munteanu. Poartă deja discuţii cu oficialii Fiorentinei pentru atacantul de 21 de ani. Italienii cer 1.500.000 de euro, dar patronul FCSB-ului încearcă să reducă drastic preţul.