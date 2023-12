FCSB şi Rapid, licitaţie pentru un jucător din Liga 1! Suma uriaşă pe care Gigi Becali e dispus să o achite - Antena Sport

„Nu am avut contractul pe masă. E prea mult spus. Am avut discuții foarte serioase, chiar m-am gândit să accept. Mie mi-a plăcut ce am discutat. Am vorbit, dânsul a vrut să mă cunoască, am discutat foarte mult, i-a plăcut foarte mult de mine. În acel moment, din ce am înțeles, s-a opus MM Stoica.

Cam asta a fost. Aș fi acceptat să vin, mi-a plăcut foarte mult discuția cu Gigi, cum a dus discuția, cum a pus problema. Îți spun ceva. Este foarte greu să-l schimbe cineva pe Gigi Becali. Trebuie să fii nebun să crezi asta. Edi Iordănescu a avut contract clar… Eu nu îi port ranchiună lui MM”, a spus Dan Alexa pentru „Un Podcast„.