Gică Craioveanu nu a mai suportat umilinţa cu FCSB şi a reacţionat imediat! Mesajul plin de durere al fostului fotbalist - Antena Sport

Mihai Rotaru, discurs furios la adresa arbitrajului: „Domnul Bîrsan îi plângea de milă lui Coman pe teren!”

Mihai Rotaru a avut un discurs furios la adresa arbitrajului, după ce FCSB a deschis scorul după un penalty acordat cu ajutorul VAR. Finanţatorul celor de la Universitatea Craiova a făcut referiri şi la viitorul lui Ivaylo Petev.

Mihai Rotaru a susţinut că FCSB nu trebuia să primească penalty în derby-ul cu Universitatea Craiova şi l-a acuzat pe Marcel Bîrsan că a judecat diferit anumite faze.

„Putem să ne ascundem în spatele cifrelor. Ne aşteptam mult mai mult de la acest început de campionat. Suntem frustraţi pentru că eu consider că nu au fost mai buni decât noi. A fost un penalty din mai multe contre. Am avut un galben la Badelj, care s-a dat corect în minutul 1. Am fost mai multe faulturi din partea celor de la FCSB. Am văzut că domnul Bîrsan îi plângea de milă lui Coman pe teren. Ne-am dorit să îi urcăm pe garduri în acest meci. Sunt de acord cu Petev. Puteam să înscriem 2-3 goluri la ocaziile lui Mitriţă, la Markovic.

Sper să îi prindem în playoff şi să îi batem de două ori. Sunt 5 puncte faţă de Rapid şi de CFR Cluj. Asta mă interesează. Nu ne-am bătut la campionat, vrem să terminăm pe podium şi să câştigăm Cupa României. Acesta a fost planul. Trebuie să avem răbdare cu Ivaylo. La acel fault al lui Radunovic la Câmpanu a fost aceeaşi. ‘Dă-i galben, Bîrsane’!’”, a spus Mihai Rotaru la digisport.ro.

Universitatea Craiova – FCSB 0-3. Echipa lui Charalambous i-a umilit pe olteni. Miculescu, Coman şi Olaru, show total

Meciul a început cu un incident la tribuna a II-a, acolo unde un suporter al oltenilor s-a accidentat şi a fost nevoie de intervenţia ambulanţei. Pe teren, Târnovanu a intervenit în minutul 25 la şutul lui Mitriţă, iar Băluţă a trimis peste poarta gazdelor în minutul 36.

Deschiderea scorului a venit dintr-un penalty acordat de Marcel Bîrsan, după sesizarea VAR, în prelungirile primei reprize. Zajkov a atins balonul cu mâna în propria suprafţă de pedeapsă şi Olaru a marcat cel de-al 14-lea său gol stagional, transformând penalty-ul.

FCSB a majorat scorul în minutul 50, prin Florinel Coman, iar Miculescu a profitat de greşeala lui Bancu, din minutul 84, a recuperat balonul, a pătruns şi a şutat din afara careului, stabilind scorul fina. Echipa bucureşteană s-a impus cu 3-0, ajungând la 50 de puncte şi fiind lider detaşat în clasament. Universitatea Craiova este pe locul 5, cu 34 de puncte.