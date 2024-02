Gigi Becali a vorbit din nou de Andrea Compagno! Care e, de fapt, adevăratul motiv pentru care a renunţat la el! - Antena Sport

Reclamă

Becali nu voia să îl piardă gratis, aşa că s-a mulţumit cu cei 120.000 de euro primiţi. Totodată, a economisit salariul până în vară al italianului.

„Dacă-l mai ţineam (n.r: pe Compagno), trebuia să-i fac din nou contract. Ce rost avea? Am luat 120.000 de euro, sunt bani. Sunt unii jucători care se întreabă de ce-i dau. Mi-e frică, că dacă-i am, îi bag. Dacă nu ştii cu mingea, nu joci.

Trebuia să-i fac al doilea contract, cu 25.000 de euro pe lună. Am salvat 75.000 de euro, plus am luat 120.000 de euro. Nu mai sunt bani? Eu zic că sunt.

(n.r. despre faptul că FCSB nu a avut soluţii pe bancă la meciul cu Sepsi) Nu erau soluţii pentru că eu nu mai iau jucători aşa. Dacă iau aşa cum s-a luat la altă echipă, care credea că a luat cine ştie ce vedete… nu dau nume, în niciun caz nu e vorba de Rapid. Dacă luăm doar aşa vedete, nu mai iau aşa. Aţi văzut azi că nu aveam bancă. La meciul următor o să vedeţi că avem bancă, Luis Phelipe, Baba Alhassan”, a declarat Gigi Becali la orangesport.ro.

Darius Olaru regretă plecarea lui Compagno: „Ne-ar fi ajutat într-un astfel de meci”! Care e motivul pentru care FCSB a suferit

Darius Olaru regretă plecarea lui Compagno. Căpitanul FCSB-ului a punctat că italianul i-ar fi putut ajuta pe „roş-albaştri”, mai ales într-un meci ca cel cu Sepsi.

Olaru a pus jocul mai slab făcut de FCSB în această seară pe seama răcelilor, cu care mai mulţi jucători s-au confruntat. Etapa trecută, Florinel Coman a apărut cu un fes la încălzire şi a jucat doar o repriză. Acum el a fost schimbat la pauză. „Rămânem doar cu punctele pentru că jocul nu a fost foarte bun. Avem circumstanţele noastre, suntem destul de mulţi răciţi şi din cauza asta cred că nu am putut să ne facem jocul. Ne-a fost teamă. Am avut şanse destul de bune să închidem meciul. Ne bucurăm că în final am reuşit să câştigăm. (n.r.: despre lipsa de încredere, mai ales la Luis Phelipe) Nu asta a fost principala problemă în această seară. Trebuia să obţinem cele 3 puncte şi le-am obţinut. „Coman nu a mai putut, a fost răcit" (n.r.: despre următorul meci, cu U Cluj) Un adversar foarte bun, ştim că ne va aştepta un meci dificil, trebuie să pregătim meciul şi să câştigăm.

(n.r: despre Coman) Nu a mai putut, a fost şi el răcit.

(n.r: despre Compagno) Cred că era un jucător şi un coleg foarte bun. Cred că putea să ne ajute. În astfel de meciuri era clar că ne-ar fi fost de folos. Era bătăios, ţinea de minge. Îi ţinem şi lui o medalie de campion.

(n.r: despre Miculescu) Avem nevoie de el, îi ţinem pumnii”, a declarat Darius Olaru pentru digisport.ro după FCSB – Sepsi 1-0.

FCSB – Sepsi 1-0! Golul superb al lui Alexandru Băluţă a decis partida

FCSB – Sepsi 1-0, duelul din etapa a 25-a din Liga 1, a fost în format live text, pe AS.ro. Roş-albaştrii au obţinut a treia victorie din 2024, şi au refăcut diferenţa de nouă puncte faţă de Rapid, ocupanta locului secund.

FCSB a acumulat 54 de puncte, după victoria cu Sepsi. Alexandru Băluţă a marcat unicul gol al partidei, mijlocaşul punctând cu un şut superb, în minutul 16.

Clasamentul Ligii 1:

1. FCSB, 54 p.

2. Rapid, 45 p.

3. CFR Cluj, 42 p.

4. Universitatea Craiova, 38 p.

5. Farul, 37 p.

6. Hermannstadt, 34 p.

