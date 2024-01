"Gigi Becali dictează de 20 de ani! TOŢI antrenorii au primit lecţia" MM, moment de sinceritate: "Eu sunt paratrăsnet la FCSB!" - Antena Sport

Reclamă

„Eu am spus clar, meciurile astea demonstrează că avem antrenori. O echipă nu poate să joace fără antrenori, fără să fie antrenaţi săptămânal. Gigi niciodată nu a dictat primul 11. Niciodată! Este foarte activ, vrea să fie implicat în viaţa echipei. Dacă spune ‘nu mai vreau să-l văd pe jucătorul ăsta’, asta este. Nu cred că este o situaţie singurală. Eu am văzut foarte multe schimbări pe la alţi antrenori, pe care îi ştiam, cu care am mai lucrat… au făcut schimbările astea pentru că li s-a dictat. Gigi e ‘one of the kind’ (n.r. unic), niciodată nu o să vezi un patron care critică patronii şi apoi scade preţul jucătorilor la televizor.

(Daca Gigi castiga campionatul, să se desfiinţeze Şcoala de Antrenori?) Gigi a dictat de 20 de ani schimbările, toţi antrenorii care au fost au primit aceeaşi lecţie. Toţi! Trebuia desfiinţată de mult Şcoala de Antrenori. TOŢI! Gigi s-a băgat, a dictat! Acum sunt eu, discută cu mine. Până acum discuta direct. Eu sunt paratrăsnet. Ca să lucrezi cu Gigi, trebuie să ai curaj să îi spui unele chestii. Eu îmi permit, îl ştiu de 20 de ani!

Reclamă

Ok, mai puţin Dică (n.r. – râde). (n.r. – peste Ilie Dumitrescu?) N-am fost, vorbesc doar cât am fost eu. Toţi! Ştiu ce era şi la Costel Gâlcă. Poftim?! (n.r. – râde) S-a băgat şi la el. Nu că s-a băgat, le-a dictat de unde era (n.r. – de la penitenciar). Meciul ăla de la Iaşi…„, a declarat Mihai Stoica la orangesport.ro.

MM a dezvăluit că au fost şi momente în care l-a convins pe Gigi Becali să renunţe la schimbările pe care le ordonase, în timpul meciurilor. În urmă cu două luni a cerut ca Vali Creţu să fie lăsat pe teren. Latifundiarul din Pipera a acceptat, iar fundaşul dreapta a fost eliminat în minutul 57.

„Bine, uite, poftim. La meciul cu Craiova de anul trecut… nu mai poate Coman. Mi-a zis să intre Radaslavescu. Dar dacă ar intra Pantea… mi-a spus: ‘Bine, mă, bravo!’.

Reclamă 4 / 0/3

Cu Creţu a fost monumental, la meciul cu Craiova 1948. Eu am zis că nu are cum să ia al doilea galben, a luat direct roşu. După 5 minute am luat şi gol. A fost puţin cam greu. Nu pot să îţi arăt mesajele. Eu cumva m-am opus în vară să rămână Creţu… pentru că e Pantea. După care, chiar şi cu episodul ăsta, am insistat să rămână Creţu. A făcut cele mai bune meciuri de când este la noi. Lui trebuie să îi facem contract pe câte o lună… nu, n-ai cum„, a mai spus oficialul FCSB-ului. Pentru FCSB urmează confruntarea cu Farul, care va fi luni, de la ora 20:00, în format LIVE TEXT pe AS.ro. Gigi Becali are încredere deplină în Elias Charalambous. Mai mult, e convins că cipriotul va ajunge să câştige milioane de euro la arabi. Contractul lui Charalambous cu FCSB expiră la finalul acestui sezon. Tehnicianul câştiga 10.000 de euro în ediţia trecută a Ligii 1, dar acum a ajuns să primească de două ori mai puţin în fiecare lună.

Se salvează Dinamo de la retrogradare în acest sezon? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...