Cu ce a ajuns să se ocupe soţia milionarului Călin Donca, după ce soţul ei a fost la închisoare! Călin Donca o promovează şi el - Antena Sport

„Viaţa noastră este foarte confortabilă”

„M-am întâlnit cu Orianda în urmă cu aproape 15 ani într-un seminar pe care eu îl susţineam şi mi-a plăcut lucrul acesta pentru că eu întotdeauna am considerat că o femeie care va sta cu mine mulţi ani să aibă o gândire cu care să mă asemăn. Altfel, să o iau din club sau cine ştie de pe unde, nu ar fi în concordanţă cu ceea ce gândesc eu despre viaţă. Din motivul acesta, ne-am şi potrivit aşa bine pentru că şi ea căuta dezvoltarea. A fost agentul meu cel mai bun în vânzări pe publicitate. Aducea bani, făcea bani şi îi făcea într-un mod bun pentru că, în cel mai rău caz în care pierdem tot, eu te iau de mână şi vindem ceva pe stradă. Eu când am picat, nu am picat mai jos decât atunci când ne-am cunoscut. Ea de acolo m-a luat.

La ora actuală trăim o viaţă ca şi regii de acum 200 de ani. Este foarte greu să realizăm cât de bine trăim că avem un WC în casă. Este un mare lux pentru că vecinii noştri aveau WC-ul în curte. Viaţa noastră la ora actuală este foarte confortabilă. În cazul meu, că duc o viaţă confortabilă, nu a fost suficient. Întotdeauna mi-am dorit ca să am o bunăstare vizibilă şi mare, motiv pentru care am avut de ales între a muri şi a reuşi. Nu a fost altă alternativă. Am zis, ba mort, ba voi reuşi. Nu pot să merg acasă la cei 5 copii şi la nevastă-mea şi să spun că am încercat”, declara milionarul Călin Donca în podcastul Fiţă cu Adiţă.