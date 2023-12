Războiul sfârşitului de an! Cum l-a numit acum Călin Donca pe Dorian Popa, după aceştia au fost apropiaţi - Antena Sport

Mulţumesc prietenilor, familiei, soţiei eroine care a dus şi firma, şi copiii şi absolut tot. Cel mai greu a fost despărţirea de familie. Ştiţi cum este, când sunteţi în situaţii de genul acesta simţiţi ce contează cu adevărat, iar ce contează cu adevărat nu sunt lucrurile materiale…. copiii fără de care nu puteam să dorm seara (n.r. are lacrmi în ochi), soţia cu care sunt de 15 ani în relaţie. N-am stat niciodată despărţit de ei. Alea sunt toate lucrurile care contează.

Din păcate, toată alergătura noastră, fugind după averi, fugind după lucruri fizice, căutăm bucurii în lucruri mai scumpe, când de fapt adevărata mare bucurie este la noi acasă şi nu aflăm decât atunci când ni se ia”, a declarat Călin Donca.

Orianda Donca este pasionată de fitness şi deţine o sală de forţă

Soţia lui Călin Donca, Orianda, este pasionată de fitness şi deţine o sală de forţă. Şi Călin Donca făcea sală înainte de a fi arestat preventiv, după cum se observă în imaginile în care apare la bustul gol.

Orianda Donca îi este alături lui Călin Donca de 15 ani. Cei doi au împreună 5 copii, iar Călin Donca a dezvăluit ce pact au făcut în urmă cu 15 ani, atunci când au decis să înceapă relaţia.

”Soția mea întotdeauna mi-a fost suport. Asta a fost înțelegerea noastră. Am bătut palma în momentul în care am pornit pe acest drum împreună. Noi am pornit pe acest drum în urmă cu 15 ani și eu am spus în felul următor: Eu am nevoie de un suport, eu nu am nevoie de un concurent, n-am nevoie ca ea să facă altceva.

Dacă eu sunt susținut și știu că atunci când vin acasă lucrurile sunt bune… Bine, la început ea mă susținea în business, lucra în administrație în compania noastră. Doar că ulterior, în momentul în care am început să avem copii, am avut nevoie ca atunci când vin acasă să mă încarc și să văd că mediul este așa cum trebuie, așa cum mi-l doresc. Dar da, tot ce am făcut am făcut împreună”, povestea Călin Donca într-un video postat pe reţelele de socializare.