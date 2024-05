Gigi Becali i-a răspuns lui Florin Talpan, după ce juristul CSA Steaua a susţinut că îi va da o lovitură de proporţii! - Antena Sport

Potrivit fanatik.ro, dacă va avea câştig de cauză, Florin Talpan ar urma să încaseze circa 20.000 de euro. Totodată, i se va plăti, din momentul deciziei instanţei, în continuare, lunar, acest spor.

„Fără falsă modestie, trebuie să mi se recunoască munca deosebită și efortul depus pentru a câștiga aceste dosar și din care am ieșit epuizat fizic și moral.

Am muncit singur ani buni la acest dosar, fără ajutorul nimănui din club. Din contră, în zilele în care am termene planificate la instanțe și trebuia să fiu prezent, comandanții Clubului Sportiv al Armatei Steaua numeau comisii să mă sancționeze să nu ajung la termen.

Acum ies în presă și își asumă meritele muncii mele afirmând că a venit în sfârșit ziua dreptății pentru Steaua? Este ridicol. Nu mai spun că am fost sancționat pentru că am trimis notificări către FRF. Mi s-a luat din salariu deși am avut merite excepționale. Eu m-am luptat foarte mult pentru acest club și am făcut toate demersurile posibile pentru a-l apăra”, a subliniat Florin Talpan la fanatik.ro.