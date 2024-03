Ilie Dumitrescu nu a avut niciun dubiu înainte de Rapid - Farul: "Nu există aşa ceva". Ce a spus despre Gică Hagi - Antena Sport

Ne-a trecut presiunea, anul trecut am făcut un lucru mare, am ieşit campioni, am avut tot timpul presiune, dar acum nu mai avem nicio presiune. Avem copii talentaţi, trebuie să le dăm minute. Rapid e o echipă foarte bună, a jucat acasă, pasează repede, au combinaţii. Era cea mai în formă echipă. Am făcut unul dintre cele mai bune meciuri în deplasare, să nu uitaţi că am fost şi noi acolo sus anul trecut, avem o experienţă bună. Abia a început play-off-ul.

Dacă batem FCSB-ul, da, ne gândim doar la victorie. Mai multă posesie pentru Farul, mai multă personalitate, îmi doresc mai mult, dar trebuie să avem răbdare.

El trebuie să se gândească la ce avem noi, să se refacă, aleargă foarte mult, face un efort incredibil, dar e bine, nu sunt dubii, îl cunoaştem cu toţii pe Louis, dar mai are multe de învăţat. Cojocaru e talentat, dar n-a avut continuitate, în a se antrena, din antrenamente înveţi.

(N.r. Trimiteţi jucători la naţională) Nu mă interesează, mă bucur o zi şi jumătate, poate încă una, avem două meciuri săptămâna următoare, vom avea două amicale, şi după vom vedea”, a declarat Gică Hagi, la digisport.ro.