Marius Lăcătuş, reacţie vehementă după ce Gigi Becali a anunţat că Rotariu va pleca: "Probabil că va face asta acum" - Antena Sport

Nu mă interesează nici ceea ce a spus Mircea Rednic despre Dorin, că ar fi vorbit el primul despre un transfer al nepotului meu la UTA. În primul rând, eu nu știu nimic despre ceea a spus Mircea în legătură cu treaba asta. E treaba lui Mircea Rednic, iar el e liber să declare orice”, a declarat Iosif Rotariu la prosport.ro.

Gigi Becali a anunţat, după înfrângerea cu Oţelul, că Rotariu este printre cei patru jucători care au zilele numărate la FCSB.

„Vom lua măsuri în iarnă. Vor pleca trei jucători. Îi știu. Sunt doi pe care i-am luat acum. Sunt un idiot că nu-mi dau seama că dacă ăia nu-i vor acolo nu am eu ce să fac cu ei. Rotariu, Ganea, Compagno. Poate Crețu…. Băi, Rotariule. Ești pe teren, ești atacant… Du-te, bă. Te duci cu mingea, o iei în dinți și fugi cu ea. L-am tot încercat pe Rotariu.

Prețul lui Compagno l-am lăsat la un milion. Atât cer. Ce să faci? Ei au dat 500.000, eu am cerut un milion. Poate se ajunge la 700.000 de euro. Sunt oferte din Italia, din Arabia. Asta e. Am crezut că am dat lovitura cu el. Părerea mea e că după ce a avut 4-5.000 de euro salariu la Craiova. A venit la 20.000 de euro și după un an s-a săturat. Când a dat de bani…

MM, săracul, are dreptate. Numai că eu am fost încăpățânat. S-a întâmplat o dată când puteam să-l iau pe Deac cu 5.000 salariu și nu l-am luat. De atunci, pentru că m-am luat după MM, și Deac a ajuns ce a ajuns, nu am ascultat de MM. Dar de acum voi asculta, pentru că tot timpul îmi zicea. Eu de ani de zile îi spărgeam totul în cap, dar de acum gata! L-am pedepsit pentru că a greșit cu Deac, dar de acum ascult. Am greșit rău cu Rotariu„, a declarat Gigi Becali.