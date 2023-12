Reclamă

„Vom lua măsuri în iarnă. Vor pleca trei jucători. Îi știu. Sunt doi pe care i-am luat acum. Sunt un idiot că nu-mi dau seama că dacă ăia nu-i vor acolo nu am eu ce să fac cu ei. Rotariu, Ganea, Compagno. Poate Crețu…. Băi, Rotariule. Ești pe teren, ești atacant… Du-te, bă. Te duci cu mingea, o iei în dinți și fugi cu ea. L-am tot încercat pe Rotariu.

Prețul lui Compagno l-am lăsat la un milion. Atât cer. Ce să faci? Ei au dat 500.000, eu am cerut un milion. Poate se ajunge la 700.000 de euro. Sunt oferte din Italia, din Arabia. Asta e. Am crezut că am dat lovitura cu el. Părerea mea e că după ce a avut 4-5.000 de euro salariu la Craiova. A venit la 20.000 de euro și după un an s-a săturat. Când a dat de bani…

Reclamă

Nu ai văzut? Una, doua sare în cap. Când e faultat, arbitrul nu mai dă fault. Că se aruncă mereu. Ești la înot? Stai, mă, în picioare!„, a spus Gigi Becali.

Viitorul lui Compagno pare decis, după meciul cu Oţelul Galaţi. Gigi Becali a anunţat că după ultimele trei meciuri din Liga 1 pe care FCSB le mai are de disputat în 2023, atacantul italian nu va face parte din lotul roş-albaştrilor:

„Eu nici nu vreau goluri de la Compagno. Eu vreau să ţină de minge, măcar 15 secunde. E mai mare ruşinea să te arunci pe jos. Mai sunt 3 meciuri şi nu o să îl mai vedeţi. Aduc atacant, pe altul. Am zis că sută la sută aduc atacant”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.

Reclamă

Nici Dorin Rotariu nu a scăpat de furia lui Becali. Anunţat ca un transfer important al celor de la FCSB, patronul roş-albaştrilor a anunţat că Rotariu va trebui să îşi găsească echipă din iarnă, la fel ca Andrea Compagno, fiind nemulţumit de randamentul acestora în timpul meciurilor. „De Rotariu mi s-a spus că am dat lovitura. La antrenamente dă din toate poziţiile. Când intră pe teren, e gata. Nu mai face nimic. E subiect închis, să îşi găsească echipă. Compagno e la fel, subiect înschis”, a mai spus Gigi Becali. FCSB, desfiinţată după înfrângerea cu Oţelul Echipa lui Dorinel Munteanu a deschis scorul încă din minutul 7, atunci când Samuel Teles a profitat de greşeala uriaşă din defensiva roş-albaştrilor. Lixandru i-a trimis o pasă neinspirată lui Ovidiu Popescu, iar acesta a fost deposedat imediat de Teles, care l-a învins fără emoţii pe Târnovanu. Avantajul gălăţenilor a fost majorat de Juri Cisotti, în minutul 64. Basarab Panduru a avut numai cuvinte de laudă ăpentru Oţelul Galaţi şi Dorinel Munteanu, în timp ce FCSB a fost pusă la zid. Panduru nu s-a ferit de cuvinte şi a spus de formaţia roş-albastră că a arătat ca o echipă din eşalonul secund, în timp ce le-a recomandat gălăţenilor, în glumă, să joace numai în deplasare, deoarece echipa lui Dorinel Munteanu nu a pierdut în deplasare în acest sezon: „Am asistat la o echipă bună de prima ligă Oțelul, și la o echipă de liga a doua în seara asta, FCSB. Cam așa mi s-a părut meciul, un fel de meci de Cupa României. FCSB, o echipă care nu are niciun Dumnezeu, n-are nicio idee de absolut nimic, dar nu de ieri, de astăzi. E frumos ce face Dorinel. Oțelul nu pierde niciun meci în deplasare, bate. Mă gândeam să meargă Dorinel la Galați și să le spună celor de la Primărie să înceapă niște lucrări la stadion ca să joace toate meciurile numai în deplasare. Toate meciurile numai în deplasare! Începeți niște lucrări acolo, oricum nu e nou stadionul. Am impresia că prinde play-off-ul dacă joacă numai în deplasare”, a declarat Basarab Panduru, la orangesport.ro. Reclamă