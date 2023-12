"Cu ce l-am păcălit pe Gigi Becali?" Iosif Rotariu, răspuns vehement după anunţul că Dorin Rotariu va fi dat afară de la FCSB - Antena Sport

Prețul lui Compagno l-am lăsat la un milion. Atât cer. Ce să faci? Ei au dat 500.000, eu am cerut un milion. Poate se ajunge la 700.000 de euro. Sunt oferte din Italia, din Arabia. Asta e. Am crezut că am dat lovitura cu el. Părerea mea e că după ce a avut 4-5.000 de euro salariu la Craiova. A venit la 20.000 de euro și după un an s-a săturat. Când a dat de bani…

MM, săracul, are dreptate. Numai că eu am fost încăpățânat. S-a întâmplat o dată când puteam să-l iau pe Deac cu 5.000 salariu și nu l-am luat. De atunci, pentru că m-am luat după MM, și Deac a ajuns ce a ajuns, nu am ascultat de MM. Dar de acum voi asculta, pentru că tot timpul îmi zicea. Eu de ani de zile îi spărgeam totul în cap, dar de acum gata! L-am pedepsit pentru că a greșit cu Deac, dar de acum ascult. Am greșit rău cu Rotariu„, a declarat Gigi Becali.

Becali anunţase că îi va plăti 160.000 de euro jucătorului de 28 de ani, pentru a scăpa de el.