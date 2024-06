Mihai Stoica, detalii de ultimă oră despre viitorul lui Florinel Coman: "Noi trebuie să emitem factură" - Antena Sport

Mihai Stoica, detalii de ultimă oră despre viitorul lui Florinel Coman Florinel Coman şi Mihai Stoica / Facebook Mihai Stoica Mihai Stoica a dat detalii de ultimă oră despre viitorul lui Florinel Coman. „Mbappe de România” încă nu a semnat cu arabii de la Al Duhail, deşi Gigi Becali aşteaptă de 3 zile banii în cont. 5 milioane de zile este clauza de reziliere a lui Coman. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mihai Stoica aşteaptă şi el ca arabiii să vireze banii, însă aşteaptă şi un semn de la Coman. Mihai Stoica a spus că nu a luat legătura cu Florinel Coman, care se află acum în cantonamentul naţionalei. Mihai Stoica, detalii de ultimă oră despre viitorul lui Florinel Coman „Cu Coman n-am vorbit absolut deloc, am zis să-i lăsăm în pace să nu-i mai… Nu s-a achitat clauza, nu. Să se achite clauza noi trebuie să emitem o factură, iar noi trebuie să primim ok-ul de la Florinel ca să emitem factura. El trebuie să se înţeleagă cu clubul respectiv, iar el nu cred că s-a înţeles cu clubul, că ne-ar fi anunţat. Noi am vorbit doar cu un intermediar, care a zis că clubul e pregătit să achite clauza, că o să trimită un mail ca să emitem factura, dar Florinel trebuie să se înţeleagă cu ei şi nu cred că s-a întâmplat până la ora asta.

Nu vreau sub nicio formă să vorbesc cu Florinel să-l influenţez, vreau să fie concentrar la echipa naţională şi are timp să-şi decidă viitorul. Florin e major şi ştie ce are de făcut. La noi chestia e clară, cine plăteşte clauza nu putem combate asta. Noi doar emitem factura„, a spus Mihai Stoica la orangesport.ro. Gigi Becali a dezvăluit motivul incredibil pentru care transferul lui Coman încă nu s-a făcut Gigi Becali a dezvăluit motivul incredibil pentru care transferul lui Coman nu s-a făcut.

„Nu au virat, de vreo 3 zile spun că mâine virează. Coman are telefonul închis, ei trebuiau să semneze cu Coman şi apoi să vireze banii. Că dacă stau la mâna lui Coman… probabil Coman nu mai vrea. Eu nu dau comision la o afacere pe care nu vreau să o fac.

Nu ştiu, dar nu mă interesează pe mine de Coman. Mă interesează pe mine de Coman? Nu mă interesează la ora asta decât Champions League, nimic altceva. Nici Coman, nici transferuri… eu Champions League visez şi nu mă interesează altceva!

Eu am spus la toţi că nu vreau să îi aud. Nu are voie nimeni să îmi spună mie că dacă trecem de ăia pe urmă suntem în Europa League. Toată lumea are voie să vorbească doar despre Champions League. Nu are voie nimeni să vorbească despre altceva. Eu zic că e greu (n.r. să te califici în Champions League), dar de asta am intrat în Champions League. Dacă vrei greul, te lupţi cu greul, atunci iei banii”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

