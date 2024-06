"Florinel are telefonul închis!" Gigi Becali a dezvăluit motivul incredibil pentru care transferul lui Coman încă nu s-a făcut - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit motivul incredibil pentru care transferul lui Coman nu s-a făcut. Becali spune că arabii nu au virat banii şi spune că este posbil ca Florinel Coman să nu poată fi găsit.

Becali spune că Florinel Coman are telefonul închis pentru a se putea concentra exclusiv la meciurile echipei naţionale la România. Florinel Coman este la un pas de transferul la Al Duhail.

„Nu au virat, de vreo 3 zile spun că mâine virează. Coman are telefonul închis, ei trebuiau să semneze cu Coman şi apoi să vireze banii. Că dacă stau la mâna lui Coman… probabil Coman nu mai vrea. Eu nu dau comision la o afacere pe care nu vreau să o fac.

Nu ştiu, dar nu mă interesează pe mine de Coman. Mă interesează pe mine de Coman? Nu mă interesează la ora asta decât Champions League, nimic altceva. Nici Coman, nici transferuri… eu Champions League visez şi nu mă interesează altceva!

Eu am spus la toţi că nu vreau să îi aud. Nu are voie nimeni să îmi spună mie că dacă trecem de ăia pe urmă suntem în Europa League. Toată lumea are voie să vorbească doar despre Champions League. Nu are voie nimeni să vorbească despre altceva. Eu zic că e greu (n.r. să te califici în Champions League), dar de asta am intrat în Champions League. Dacă vrei greul, te lupţi cu greul, atunci iei banii”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.