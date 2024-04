Motivul pentru care Marius Şumudică ar putea să "fie interzis" la Universitatea Craiova: "N-aş vrea să fiu răutăcios!" - Antena Sport

Reclamă

N-am nicio problemă cu el, îl respect, îl simpatizez, a fost un jucător foarte bun, e un antrenor foarte bun”, a spus Pavel Badea pentru gsp.ro.

Basarab Panduru l-a recomandat pe Costel Gâlcă la Universitatea Craiova

Basarab Panduru l-a recomandat pe Costel Gâlcă pentru postul de antrenor de la Universitatea Craiova. Fostul internațional este prieten cu omul care a câștigat „tripla” cu FCSB în 2015 și i-a transmis un mesaj direct lui Mihai Rotaru.

Oltenii au rămas fără antrenor după ce patronul l-a dat afară pe Ivaylo Petev. Rotaru a fost nemulțumit de rezultatele echipei și a decis să găsească un nou tehnician.

„E greu să văd, că au fost antrenori despre care credeam că sunt buni pentru Craiova şi care au plecat de acolo cum au plecat. Nu ştiu dacă cineva mai e bun în momentul ăsta.

El (n.r. – Constantin Gâlcă) poate fi o soluţie. Am văzut că azi a spus că e antrenor şi că trebuie să-şi facă meseria şi întrebat dacă s-ar duce a zis că s-ar duce, că asta e meseria lui. Rădoi am zis că-i bun, Reghecampf am zis că-i bun, dar uite că nu s-a întâmplat nimic bun până la urmă.

Vorbesc cu el (n.r. – Gâlcă), dar nu spun nimic, că aşa e normal. E prietenul meu, discut orice cu el şi vorbesc cu el. Da, l-aş vedea acolo (n.r. – la Universitatea Craiova)”, a spus Basarab Panduru la orangesport.ro. În cariera de fotbalist, Costel Gâlcă a fost legitimat la : FC Național, FC Argeș, Steaua București, RCD Mallorca, Espanyol, Villarreal, Zaragoza, UD Almeria și Gimnastic. În ceea ce privește cariera de antrenor, Gâlcă le-a pregătit pe: Almeria B, România U17, FCSB, Espanyol, Al-Taawoun, Al-Fayha, Velje, Al-Hazem și Radomiak.

