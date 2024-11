Zeljko Kopic, despre problemele de lot dinainte duelului Dinamo - Sepsi - Antena Sport

„Cred că am jucat foarte bine. Am deţinut controlul meciului, am avut ocazii şi nu i-am dat ocazia adversarului să fie periculos. Trebuie să dăm mai multe goluri la câte ocazii avem. Astăzi am fost foarte buni și mai departe de ultimii 25-30 de metri. Acolo e vorba și de inspirația jucătorilor.

Spiritul e bun, atmosfera e bună. Selmani se antrenează bine, la fel ca ceilalţi jucători. După accidentări (n.r. despre Abdallah), fiecare jucător are nevoie de puţin timp pentru a reintra în ritm. Sper ca la meciul următor să revină.

Am spus că obiectivul este să fim acolo, în primele 8 echipe. Vom încerca să ne menţinem în primele 6, după 30 de meciuri. Mai sunt multe meciuri”, a declarat Zeljko Kopic, la digisport.ro.