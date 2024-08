Daniel Oprița a vorbit despre situația de la Steaua, după eliminarea din Cupă! Noul obiectiv al echipei fără drept de promovare - Antena Sport

Daniel Oprița a răbufnit după ce suporterii Stelei i-au cerut demisia!

Oprița a transmis faptul că nu are nicio vină pentru rezultatul înregistrat de Steaua, în Cupa României și nu s-a ferit să menționeze că a avut mari probleme atunci când s-a ocupat de transferuri.

Antrenorul Stelei le-a transmis suporterilor că va veni și momentul când va pleca de la echipă, însă a dat asigurări că nu își va da demisia.

„(n.r. Suporterii ți-au cerut demisia) OK, îmi cer demisia. E normal că se ajunge și la asta. Mă aștept oricând la asta, dar n-am nicio… Dacă n-am fi jucat sau nu aș fi făcut o echipă… M-am chinuit să aduc și jucătorii ăștia așa cum am putut. Am stat să mă rog de ei, am avut multe bătăi de cap să pot să aduc pe unul și pe altul.

Nicio problemă, să îmi ceară demisia. Când sunt la greu, îmi cer demisia. Asta e, se întâmplă. Știe cineva cât m-am zbătut și o fac în fiecare zi ca să fac o echipă? Nu știe nimeni. Fiecare vine și vrea. Eu zic că am făcut o echipă bună. Ne-am dus peste ei. Vine cineva cu mine să vadă cât am umblat și dacă am avut vacanță?

Eu nu îmi dau demisia pentru că știu cât am muncit și vreau binele echipei. Nu o să demisionez pentru că nu e vina mea. M-am umilit de multe ori ca să pot să aduc unii jucători, adică m-am rugat de ei și n-am putut să-i conving. Sunt dezamăgit, dar nu pot să îmi dau demisia după un meci pe care l-am controlat cap-coadă.

Sunt foarte supărat pentru că eu pun foarte mult suflet. Nu îmi e prea ușor să trec peste niște lucruri. Nu am vorbit cu nimeni din conducere. Nici nu știu dacă a fost cineva la meci ca să am cu cine vorbi. O să vină și momentul în care o să plec și vedem mai departe”, a spus Daniel Oprița, la fanatik.ro.