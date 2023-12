Programul zilei din Liga Campionilor Asiei! Istiklol - Al Nassr (18:00). Cristiano Ronaldo spulberă recorduri în AntenaPLAY - Antena Sport

Programul zilei din Liga Campionilor Asiei

Cristiano Ronaldo e gata să dea recital în Istiklol – Al Nassr

Campionatele Europene de înot în bazin scurt 2023 sunt live în AntenaPLAY, în perioada 5-10 decembrie Programul zilei de 4 decembrie din Liga Campionilor Asiei. Cele mai tari meciuri se văd LIVE VIDEO în AntenaPLAY. Cristiano Ronaldo a calificat-o pe Al Nassr în optimile de finală şi e gata să spulbere noi recorduri şi în această competiţie.

Starul portughez în vârstă de 38 de ani are 3 goluri în cele 5 partide jucate în competiţie. Şi-a ajutat echipa să adune 13 puncte şi să fie pe primul loc în Grupa E. Calificarea în faza următoare este asigurată, astfel că CR7 are şansa acum să dea recital împotriva celor de la FC Istiklol.

Programul zilei din Liga Campionilor Asiei. Cristiano Ronaldo poate face spectacol în Istiklol – Al Nassr

Startul îl dă Al Ain, care îl are pe Hernan Crespo pe bancă. Gruparea din Emirate este pe primul loc în Grupa A şi are duel, de la ora 16:00, cu Agak. După, îşi fac apariţia starurile fostului antrenor de la PSG, Christophe Galtier. Al Duhail îi are în lot pe Philippe Coutinho, Diallo, Edmilson, Muntari şi Olunga.