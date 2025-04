"Cea mai proastă zi, prezint scuze tuturor" Novak Djokovic, dărâmat după înfrângerea de la Monte Carlo - Antena Sport

Novak Djokovic a fost extrem de afectat după eliminarea din turul secund de la Monte Carlo. Fostul lider mondial ATP a pierdut în minim de seturi, scor 3-6, 4-6, în faţa chilianului Alejandro, locul 32 ATP.

Novak Djokovic a fost eliminat în al doilea tur al turneului Masters de la Monte Carlo. După meci şi-a prezentat scuze spectatorilor prezenţi pe arena din Monte Carlo. Nole a câştigat în două rânduri această competiţie.

Novak Djokovic, afectat de eliminarea de la Monte Carlo

Novak Djokovic a suferit a doua înfrângere din două meciuri în faţa jucătorului chilian. Mai mult, fostul lider mondial ATP era extrem de afectat de jocul său, dar şi de rezultatul înregistrat în acest sezon la Monte Carlo.

„Cea mai bună zi? A fost mai degrabă cea mai proastă zi. Uitați-vă… Speram că nu se va întâmpla asta, dar era foarte probabil să joc așa. Groaznic! E un sentiment îngrozitor să joci așa și îmi cer scuze tuturor celor care au fost nevoiți să vadă asta. Nu știu. Nu am nicio explicație. O am și nu o am. Nu mă interesează prea mult. Totul e în regulă. Doar o mică, mică problemă. Nu sunt accidentat”, a declarat Novak Djokovic, la finalul meciului.

Dezvăluirile Sârbului nu s-au oprit aici. Nole a spus clar. Va mai evolua pe zgură doar la Roland Garros, al doilea turneu de Mare Şlem al anului. „Roland Garros. Da, asta e tot”, a explicat Djokovic.