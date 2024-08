Verdictul lui Ion Crăciunescu după ce Gigi Becali a acuzat că FCSB-ul nu a primit un penalty clar cu Sparta Praga! - Antena Sport

Eram noi pe val şi el a făcut întrerupere să bea apă, în minutul 75, îţi dai seama ce tupeu”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro.

Adrian Mutu i-a făcut praf pe atacanții de la FCSB, după 2-3 cu Sparta Praga: „De mijlocul clasamentului!”

Adrian Mutu i-a făcut praf pe atacanții de la FCSB, după 2-3 cu Sparta Praga. Fostul internațional nu s-a ferit de cuvinte, atunci când i-a criticat pe oamenii din atacul campioanei.

FCSB a fost eliminată din preliminariile Ligii Campionilor de Sparta Praga. Meciul de pe stadionul „Steaua”, care s-a încheiat cu victoria cehilor, a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro.

După meci, Mutu a transmis faptul că, în opinia sa, atacanții de la FCSB sunt la un nivel de „mijlocul clasamentului în România”.

„Un nivel normal, de mijlocul clasamentului în România”, a spus Adrian Mutu, la fanatik.ro.

De asemenea, „Briliantul” a venit și cu un sfat pentru Gigi Becali și a transmis că FCSB mai are nevoie de întăriri, pentru a avea rezultate în cupele europene.

„Și noi am dat în campionatul nostru două milioane jumate pe un atacant. Mă refer la Louis Munteanu… Acum să vedem ce se întâmplă și cu el, pentru că are potențial. Am văzut ce a făcut Olatunji cu ei aseară…