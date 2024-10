Nicolae Stanciu e cu gândul la World Cup 2026, după Lituania - România 1-2: "Vom da totul pentru a ataca Mondialul" - Antena Sport

Nicolae Stanciu e cu gândul la World Cup 2026, după Lituania - România 1-2 Nicolae Stanciu / AntenaSport Nicolae Stanciu e cu gândul la World Cup 2026, după Lituania – România 1-2. Căpitanul naţionalei îşi doreşte ca România să termine cu maximum de puncte grupa de UEFA Nations League. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Nicolae Stanciu a punctat cât de importantă este câştigarea grupei de UEFA Nations League. Totodată, el a subliniat că fiecare victorie contează. Antena deţine drepturile exclusive de difuzare pentru Campionatele Mondiale din 2026 şi 2030. Nicolae Stanciu e cu gândul la World Cup 2026, după Lituania – România 1-2: „Vom da totul pentru a ataca Mondialul” „(n.r: Felicitări, 12 puncte, se vede barajul, se vede Mondialul de undeva de departe) Deocamdată ne gândim la luna viitoare, în care vom avea ultimele două meciuri, cu Kosovo şi Cipru. Cu siguranţă vom fi mai aproape (n.r.: de Mondial), mai ales dacă vom reuşi să câştigăm şi ultimele două jocuri. Un punctaj maxim, pentru că ştim că acesta este un criteriu pentru acel loc de baraj din Liga Naţiunilor. Dacă vom încheia cu două victorii cred că toată lumea va fi mulţumită, vom fi încrezători şi vom aştepta cu nerăbdare să vedem ce ne va aştepta la anul, în ce grupă vom fi. Cu siguranţă vom da totul pentru a ataca Mondialul. Nicolae Stanciu a felicitat naţionala U21 pentru calificarea la EURO 2025 (n.r: Naţionala U21 s-a calificat la EURO. Ai un mesaj pentru ei?) Şi dacă aştepţi noi colegi de acolo, să vină la naţionala mare Îi felicit, am reuşit să vedem vreo 30 de minute din prima parte. Am văzut primele două goluri ale lui Ianis Stoica. Cred că toată echipa a făcut un joc foarte bun. Îi felicit, o să-i aştepte ceva frumos, să se bucure de experienţa pe care o vor avea. Şi vor reuşi acolo să îi depăşească pe colegii mei de aici, care au fost în 2019 şi au reuşit să joace semifinala. Reclamă

Reclamă

Pe mulţi dintre ei îi cunosc, ne-am mai intersectat pe la Mogoşoaia sau în diferite părţi. Sunt jucători de mare valoare şi sunt sigur că Mister îi urmăreşte şi îi va chema. Nu va dura mult timp până vor ajunge şi ei aici.

(n.r. A apucat domnul Lucescu să vă transmită un mesaj?) N-am apucat (n.r: să vorbim), doar ne-am salutat, am venit la interviu, am stat puţin cu fanii români care au venit la meci, i-am salutat. Cred că şi dânsul a avut conferinţă sau are. Probabil ne va transmite la hotel”, a declarat Nicolae Stanciu, în exclusivitate pentru AntenaSport, după Lituania – România 1-2.

Lituania – România 1-2 a fost pe Antena 1 şi în AntenaPLAY! „Tricolorii”, victorii pe linie în Liga Naţiunilor

Meciul Lituania – România 1-2 a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. „Tricolorii” au obţinut o nouă victorie în Liga Naţiunilor, a patra consecutivă. Echipa naţională este lider în grupă, cu maximum de puncte.

Reclamă

La Kaunas, lituanienii au fost cei care au deschis scorul. Kucis a transformat un penalty, dictat cu ajutorul arbitrajului video, după un henţ comis de Andrei Raţiu. În minutul 17, România a primit şi ea penalty, transformat de Răzvan Marin. În repriza secundă, Denis Drăguş a adus victoria pentru „tricolori”. Atacantul a marcat în minutul 63, din pasa lui Dennis Man. LITUANIA: Gertmonas – Lekiatas, Girdvainis, Tutyškinas – Širvys, Slivka, Vorobjovas, Gineitis, Lasickas – Golubickas, Kučys.

Rezerve: Bertašius, Mikelionis – Upstas, Kalinauskas, Matulevičius, Paulauskas, Černych, Antanavičius, Paulauskas, Milašius, Barauskas, Dolžnikov. Selecționer: Edgaras Jankauskas ROMÂNIA: Niță – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Sorescu – R. Marin, M. Marin, Stanciu-cpt. – Man, Drăguș, Mihăilă.

Rezerve: Moldovan, Târnovanu – Manea, Ghiță, Alibec, Chipciu, Pușcaș, Dican, Hagi, Fl. Coman, Olaru, Mitriță. Selecționer: Mircea Lucescu Ai sport în AntenaPLAY Trăiești live-ul în fiecare zi. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™ se văd în direct și integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live – AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marile premii de Formula 1™ vor putea fi urmărite în direct online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și Liga Campionilor Asiei, Liga Portugal, Campionatul Greciei sau evenimente de MMA, gale de box, F1 Academy sau tenis de masă.

Reclamă