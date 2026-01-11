Loţi Boloni, făcut praf de Lorena Balaci şi Gica Dobrin: "Când n-o mai fi nici el printre noi..." - Antena Sport

Loți Bölöni (72 de ani) i-a distrus într-un interviu pe regretații Ilie Balaci și Nicolae Dobrin, doi jucători simbol pentru FC Argeş, Craiova, dar şi pentru România. ”Au jucat fotbal 3 ani și au dispărut! Ilie nu a fost băiat serios, pe Gicu nu puteai să contezi, să mergi la luptă cu el”, a fost declaraţia revoltătoare a lui Bölöni. Mai mulţi oameni din fotbalul românesc au luat poziţie, iar Gica Dobrin şi Lorena Balaci au avut şi ele câteva reacţii ferme la adresa lui Boloni.

„Acest domn Ladislau Boloni, sau cum i se pronunță numele, ar trebui să fi vorbit lucrurile astea despre soțul meu și despre Ilie Balaci când ei se aflau în viață, ca să primească un răspuns de la ei. Dar eu îl rog să își vadă acum de treaba dumnealui și să își ia părerea cu el când nu o să mai fie nici el printre noi. O Românie întreagă știe cine au fost ca fotbaliști Dobrin și Balaci și nu ne trebuie nouă părere unui om care vorbește așa despre doi oameni care nu mai sunt printre noi. Eu știu că Gicu și cu Ilie Balaci umpleau stadioanele pe unde jucau. Știu că au fost iubiți de o Românie întreagă. Eu nu am ce răspuns să îi mai dau unui om care a ales să vorbească în asemenea mod de Dobrin și Balaci”, a spus Gica Dobrin pentru ProSport.

Şi Lorena Balaci a reacţionat. „Astăzi aleg să scriu nu din furie, ci din responsabilitate pentru că până la ultima mea zi pe acest pământ voi continua sa îi țin memoria vie. Este un legământ pe care nu l-am făcut doar cu mine, este o promisiune făcuta lui Dumnezeu! Când un om nu mai este printre noi, nu mai are drept la replică. De aceea, cuvintele rostite despre el spun întotdeauna mai mult despre cel care le rostește decât despre cel care a plecat. Ilie Balaci nu a fost un om perfect. Nici nu trebuia să fie. A fost însă un fotbalist excepțional, un simbol al Craiovei, o bucurie pentru zeci de mii de oameni și un reper pentru generații întregi. A fost iubit pentru ce a făcut pe teren și respectat pentru ce a însemnat dincolo de el. Să reduci o carieră, un destin și o legendă la etichete aruncate la ani distanță, mai ales după ce omul nu se mai poate apăra, nu este analiză. Este lipsă de respect”, a scris Lorena Balaci.