Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

O legendă a Craiovei îl face praf pe Loţi Boloni: "Vârsta îi joacă feste! Balaci a fost mult mai valoros decât el" - Antena Sport

Home | Fotbal | O legendă a Craiovei îl face praf pe Loţi Boloni: “Vârsta îi joacă feste! Balaci a fost mult mai valoros decât el”

O legendă a Craiovei îl face praf pe Loţi Boloni: “Vârsta îi joacă feste! Balaci a fost mult mai valoros decât el”

Radu Constantin Publicat: 11 ianuarie 2026, 18:41

Comentarii
O legendă a Craiovei îl face praf pe Loţi Boloni: Vârsta îi joacă feste! Balaci a fost mult mai valoros decât el

Loți Bölöni (72 de ani) i-a distrus într-un interviu pe regretații Ilie Balaci și Nicolae Dobrin, doi jucători simbol pentru FC Argeş, Craiova, dar şi pentru România. ”Au jucat fotbal 3 ani și au dispărut! Ilie nu a fost băiat serios, pe Gicu nu puteai să contezi, să mergi la luptă cu el”, a fost declaraţia revoltătoare a lui Bölöni. Mai mulţi oameni din fotbalul românesc au luat poziţie, iar unul dinte ei este şi Pavel Badea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Sunt surprins că Bölöni are un astfel de comentariu față de unul dintre cei mai buni fotbaliști români. A fost idolul meu și pot găsi o explicație doar prin vârsta înaintată a domnului Bölöni care îi joacă feste în momentul ăsta. Nu găsesc o explicație la o astfel de declarație la adresa unui fotbalist valoros, din punctul meu de vedere mult, mult mai valoros decât a fost Bölöni. Eu îl consider pe Balaci în top trei cei mai valoroși fotbaliști din toate timpurile, fiecare are preferințele lui. Nu cred că el s-a gândit la Craiova, eu cred că a fost o declarație nefericită, dacă este adevărată, nu-i creează decât o imagine negativă unui om care este recunoscut ca foarte echilibrat”, a fost reacția lui Pavel Badea, pentru iAMsport.ro.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Greșelile pe care le fac turiștii când pleacă pe munte iarna. În cât timp se instalează hipotermia
Observator
Greșelile pe care le fac turiștii când pleacă pe munte iarna. În cât timp se instalează hipotermia
Scandal total în Giulești, după ultimul amical al Rapidului din Antalya. Suporterii au luat-o razna și îi acuză, în termeni duri, pe Șucu și Angelescu
Fanatik.ro
Scandal total în Giulești, după ultimul amical al Rapidului din Antalya. Suporterii au luat-o razna și îi acuză, în termeni duri, pe Șucu și Angelescu
20:45
Inter – Napoli LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu vrea revanșa contra lui Conte. Cum arată echipele de start
20:35
Fantastic! Bayern Munchen a spulberat-o pe Wolfsburg în Bundesliga! Rezultat incredibil înregistrat
20:08
VideoJurnal Antena Sport | Fraţii inelului
20:03
VideoJurnal Antena Sport | Război să fie!
19:56
Barcelona – Real Madrid LIVE VIDEO (21:00). „Super-Clasico” la Jeddah cu trofeul pe masă. Echipele de start
19:55
VideoJurnal Antena Sport | Dinamo bate tot
Vezi toate știrile
1 FotoCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă 2 Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fiul lui Ibrahimovic pleacă de la Milan 4 Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală” 5 Salariu de 5 milioane de euro din Germania pentru Radu Drăgușin. Decizia luată de român 6 EXCLUSIV“Am ajuns unde nu voiam”. Verdict îngrijorător după transferul lui Adrian Șut de la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român