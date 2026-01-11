O legendă a Craiovei îl face praf pe Loţi Boloni: "Vârsta îi joacă feste! Balaci a fost mult mai valoros decât el" - Antena Sport

Loți Bölöni (72 de ani) i-a distrus într-un interviu pe regretații Ilie Balaci și Nicolae Dobrin, doi jucători simbol pentru FC Argeş, Craiova, dar şi pentru România. ”Au jucat fotbal 3 ani și au dispărut! Ilie nu a fost băiat serios, pe Gicu nu puteai să contezi, să mergi la luptă cu el”, a fost declaraţia revoltătoare a lui Bölöni. Mai mulţi oameni din fotbalul românesc au luat poziţie, iar unul dinte ei este şi Pavel Badea.

”Sunt surprins că Bölöni are un astfel de comentariu față de unul dintre cei mai buni fotbaliști români. A fost idolul meu și pot găsi o explicație doar prin vârsta înaintată a domnului Bölöni care îi joacă feste în momentul ăsta. Nu găsesc o explicație la o astfel de declarație la adresa unui fotbalist valoros, din punctul meu de vedere mult, mult mai valoros decât a fost Bölöni. Eu îl consider pe Balaci în top trei cei mai valoroși fotbaliști din toate timpurile, fiecare are preferințele lui. Nu cred că el s-a gândit la Craiova, eu cred că a fost o declarație nefericită, dacă este adevărată, nu-i creează decât o imagine negativă unui om care este recunoscut ca foarte echilibrat”, a fost reacția lui Pavel Badea, pentru iAMsport.ro.