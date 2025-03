Ilie Dumitrescu a dat verdictul după San Marino - România 1-5: "Mircea Lucescu trebuia să facă mutarea asta şi cu Bosnia!" - Antena Sport

Dacă eu nu pot la vârsta mea să fac observații, să sfătuiesc, să critic, cine mai poate? Un antrenor de 30 de ani? Eu am 80 de ani, îmi permit să spun orice. Am mai spus-o și mă repet. Eu pot pleca în orice moment. În orice moment. Eu am venit să ajut. N-am niciun fel de alte obligații.

Dacă lumea nu înțelege că echipa asta trebuie să treacă la alt nivel… Eu aștept acum jucătorii de la tineret să facă un rezultat bun și să promovăm câțiva jucători, să nu rămânem cu același grup de jucători.Oameni care stau prin birouri scot din context și vorbesc, deși habar n-au ce se întâmplă la o echipă de fotbal, dar cred că știu mai mult decât mine și decât cei care activează în fotbal”, a declarat, supărat, Mircea Lucescu la conferinţa de presă de după San Marino – România 1-5.