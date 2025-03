Iran s-a calificat la World Cup 2026! E a 6-a națională care și-a asigurat "biletul" pentru turneul final din SUA, Canada și Mexic - Antena Sport

Per ansamblu, echipa a jucat destul de bine. E bine că a marcat și Mihai Popescu, acel gol a dat încredere echipei. Eu zic că puteau marca mai mult aseară, dar poate au mai păstrat din goluri și pentru Austria.

De ce să nu avem speranțe cu Austria? Putem câștiga, dar trebuie să jucăm cu motivație. Când am jucat așa, am avut rezultate. Austria nu e wow. Putem câștiga, dar trebuie să jucăm așa cum a făcut-o Serbia. Ați văzut că sârbii au alergat, mâncau din austrieci.

Putem termina grupa pe primul loc, dar trebuie să câștigăm toate meciurile de acum înainte. Și Bosnia să se mai încurce. Dacă batem Austria la ea acasă, atunci va fi altceva. Vom avea mai multe șanse”, a spus Ionel Ganea la gsp.ro.