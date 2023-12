David de Gea este aproape de un club important. Portarul liber de contract, aproape de revenirea în Premier League - Antena Sport

Reclamă

„Coțofenele” au o problemă imensă după ce portarul titular, Nick Pope, s-a accidentat la umăr și va lipsi de pe teren pentru aproximativ 4 luni. Astfel, formația dorește să aducă un goalkeeper cu experiență care să rezolve criza formației de pe St. James Park.

Înafară de Pope, Newcastle îi mai are în lot pe Martin Dubravka, Loris Karius și pe Mark Gillepsie, dar aceștia nu sunt văzuți drept soluții bune pentru postul de titular de către tehnicianul Eddie Howe.

În momentul de față, David de Gea, care a jucat 12 sezoane la Manchester United, este cotat la suma de 12 milioane de euro. Singurele cluburi pentru care a jucat au fost Atletico Madrid și echipa de pe Old Trafford.

Mesajul transmis de David de Gea, după ce s-a despărțit de Manchester United

„Am vrut doar să trimit acest mesaj de adio tuturor suporterilor lui Manchester United. Aș dori să-mi exprim recunoștința și aprecierea neclintită pentru dragostea din ultimii 12 ani. Am realizat multe de când dragul meu, Sir Alex Ferguson, m-a adus la acest club.

Am fost incredibil de mândru de fiecare dată când am purtat acest tricou. Am reprezentat cel mai mare club din lume. A fost o onoare pe care au avut-o doar câțiva fotbaliști norocoși.

A fost o perioadă de neuitat și de succes de când am venit aici. Nu credeam că atunci când am plecat din Madrid, pe vremea când eram un puști, voi reuși să realizez așa ceva. Acum, este momentul potrivit să accept o nouă provocare, să mă împing din nou într-un mediu nou. Manchester va fi mereu în inima mea, Manchester m-a modelat și nu mă va părăsi niciodată”, a postat jucătorul, pe rețelele de socializare.