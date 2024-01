Jose Mourinho e OUT de la AS Roma! Fabrizio Romano, detalii despre despărţirea bombă a portughezului de echipa italiană - Antena Sport

Presa italiană a scris anterior că AS Roma se află în căutarea unui nou antrenor, fiind nemulţumită de rezultatele obţinute de „The Special One” la echipa din capitala Italiei.

Mourinho nu credea informaţia că Roma se află în căutarea unui alt antrenor

„Nu cred că este adevărat că Roma caută alţi antrenori. Onestitatea şi reciprocitatea sunt importante, eu am încredere în cei de la Friedkin (proprietarii clubului), am încredere 100% în onestitatea lor. Nu ştiu dacă mă vor aici, dar nu cred că este adevărat că vorbesc cu alţi antrenori pe la spatele meu”, a spus tehnicianul de 60 de ani.

„Brazilia? Nu ştiu dacă este adevărat sau nu. Nu au vorbit cu mine. I-am spus avocatului meu că nu vorbesc cu nimeni până nu ştiu ce vrea clubul. Va trebui să avem răbdare să aflăm viitorul”, a declarat Mourinho.

Mourinho spunea că a avut mai multe oferte în ultima perioadă, dar le-a refuzat

Înaintea partidei cu Napoli, Jose Mourinho dezvăluia că a avut mai multe oferte în ultima perioadă și că le-a refuzat, pentru a continua să o pregătească pe AS Roma.

„După ce am semnat cu AS Roma, o săptămână mai târziu am primit o ofertă fantastică. I-am informat în legătură cu ea. Nu am acceptat pentru că aveam un acord cu Roma.

În decembrie, în timpul sezonului, am primit o ofertă de la Portugalia, cu posibilitatea de a lucra cu cei mai buni jucători din lume, de a câştiga un Euro, de a câştiga o Cupă Mondială, de a face ca lumea să vorbească despre mine, iar eu am refuzat.

După finala Conference League de la Budapesta, m-am dus să mă întâlnesc cu proprietarii, i-am informat despre o ofertă din Arabia Saudită şi că am spus nu. Nu mai am nevoie de alte oferte. Nu am nevoie să mai spun nimic. Ceea ce vreau să spun este că, în ciuda tuturor dificultăţilor, vreau să rămân aici”, a spus Jose Mourinho, a spus tehnicianul, potrivit calciomio.net. Jose Mourinho şi-a umilit o vedetă în stilul lui Gigi Becali

