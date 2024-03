Dennis Man a atins o bornă impresionantă la Parma și va fi premiat la meciul cu Brescia, live în AntenaPLAY. Anunțul italienilor - Antena Sport

În cele 100 de partide pe care le-a adunat în tricoul „cruciaților”, Dennis Man a marcat 23 de goluri și a oferit 11 pase decisive. În momentul de față este cotat la suma de 5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Giovanni Becali, anunț despre viitorul lui Dennis Man

Giovanni Becali a făcut un anunț despre viitorul lui Dennis Man. Impresarul a dezvăluit că ofertele de la Napoli și Borussia Dortmund, anunțate în presa din Italia, sunt doar zvonuri, oficialii celor de la Parma fiind hotărâți să-i prelungească înțelegerea românului.

Giovanni Becali a făcut „lumină” în cazul lui Dennis Man. Agentul internaționalului român a dezvăluit că nu s-a făcut nicio ofertă concretă pe numele jucătorului. Acesta a dezvăluit că obiectivul Parmei este de a-i prelungi pe cel puțin un sezon contractul mijlocașului, contract care expiră în 2025.

„Deocamdată sunt zvonuri, Parma are un obiectiv, să intre în Serie A. Cel mai important este ca jucătorul să-și prelungească. Parma e proprietara contractului, are dreptul să se uite peste oferte, dacă sunt cu adevărat. Dar îi interesează să prelungească. Minim un an, sau dacă nu chiar doi ani de prelungire. După, Parma va putea să stea liniștită.

Și-a revenit la forma pe care o va avea când a fost cumpărat. Înțelege fotbalul italian și limba foarte bine. Are tot viitorul în față. Sunt deocamdată doar speculații. Când vom știi despre ce e vorba, vom vorbi.

L-aș vedea în Italia. Un an cu Parma în Serie A și își dă seama de adevărata lui valoare”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.