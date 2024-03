Giovanni Becali, anunț despre viitorul lui Dennis Man! Adevărul din spatele interesului lui Napoli: „Asta e cel mai important!” - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Giovanni Becali a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Dennis Man, despre care susține că a revenit la forma pe care o avea în momentul transferului la Parma, în 2019.

„Deocamdată sunt zvonuri, Parma are un obiectiv, să intre în Serie A. Cel mai important este ca jucătorul să-și prelungească. Parma e proprietara contractului, are dreptul să se uite peste oferte, dacă sunt cu adevărat. Dar îi interesează să prelungească. Minim un an, sau dacă nu chiar doi ani de prelungire. După, Parma va putea să stea liniștită.

Reclamă

Și-a revenit la forma pe care o va avea când a fost cumpărat. Înțelege fotbalul italian și limba foarte bine. Are tot viitorul în față. Sunt deocamdată doar speculații. Când vom știi despre ce e vorba, vom vorbi.

L-aș vedea în Italia. Un an cu Parma în Serie A și își dă seama de adevărata lui valoare”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

Dennis Man, pe „radarul” lui Napoli

Dennis Man este pe „radarul” lui Napoli și poate prinde un transfer de vis. Italienii au făcut anunțul și au dezvăluit că internaționalul român ar fi dorit de campioana en-titre din Serie A.

Reclamă 4 / 0/3

Conform presei din Italia, evoluțiile lui Dennis Man au atras atenția unor mari cluburi. După ce s-a zvonit că și Borussia Dortmund ar fi interesată de internaționalul român, și Napoli a pus ochii pe acesta. Campioana din Serie A e gata să ofere zece milioane de euro în schimbul lui Dennis Man, la finalul sezonului. Acesta mai are contract cu Parma până în 2025 și încă nu și-a prelungit înțelegerea cu clubul din Serie B. „Sunt câțiva jucători talentați în Serie A. Deasupra tuturor este Dennis Man, atacant născut în 1998. Stângaciul român are excelente calități tehnice, poate juca în ambele flancuri ale atacului, are viteză și dribling. Joacă la Parma din 2021, de când echipa era încă în Serie A, iar în acest sezon a explodat. Napoli îl place și poate încerca să-l fure, într-o tranzacție de aproximativ 10 milioane de euro”, au transmis italienii de la ultimecalcionapoli.it.

Cu cine va lupta FCSB pentru titlul din Liga 1? Rapid CFR Cluj Rapid şi CFR Cluj Rapid, CFR Cluj şi altele Vezi rezultatele Loading ... Loading ...