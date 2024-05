David Popovici, discurs de mare campion, înainte de Campionatele Europene: "Lucrurile mici mă inspiră" - Antena Sport

David Popovici, discurs de mare campion, înainte de Campionatele Europene David Popovici, înaintea unei curse - Profimedia Images David Popovici a avut un discurs de mare campion, înainte de Campionatele Europene ce vor avea loc în perioada 17-23 iunie, exclusiv în AntenaPLAY. Dublul campion mondial a vorbit despre lucrurile mărunte care contează în viaţă şi care îl ajută să facă performanţă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Popovici a trecut peste un 2023 greu, măcinat de probleme personale, şi a câştigat două medalii de aur la Barcelona. Acum, el se pregăteşte pentru Campionatele Europene şi pentru Jocurile Olimpice 2024. David Popovici, discurs de mare campion, înainte de Campionatele Europene „Ce mă inspiră? Încerc să fiu inspirat de oamenii din jurul meu, de cei puţini prieteni pe care îi am, de familia mea şi de oamenii pe care îi admir şi la care privesc. Încerc să fiu inspirat de lucrurile mărunte de zi cu zi. Admir când oamenii sunt drăguţi unii cu ceilalţi. Ştiu că am schimbat răspunsul pentru întrebare, dar lucrurile mici mă inspiră şi încerc să rămân pozitiv în fiecare zi”, a spus Popovici, într-un interviu acordat pentru canalul de Youtube SwimSwam. David Popovici a dat cărţile pe faţă după un 2023 dezamăgitor David Popovici a spus totul după un 2023 dezamăgitor, în care nu a reuşit să se apropie de rezultatele din 2022, atunci când a devenit dublu campion european şi mondial, la 100 şi 200 metri liber. De asemenea, David stabilea şi un record mondial, la 100 de metri (46,86), care a căzut între timp. Reclamă

Reclamă 4

Popovici a avut parte de un an de sacrificiu în ceea ce priveşte înotul. S-a concentrat pe viaţa personală, unde susţine că ar fi avut anumite probleme. De asemenea, David a susţinut şi examenul de Bacalaureat. Astfel că, marele nostru campion nu a avut timpul necesar de a se antrena la nivelul din 2022.

„În loc să încerc să repet ce am făcut bine în 2022, cu toate rezultatele pe care le-am avut, cred că este vorba de a învăţa de la început şi să încerc să trec peste 2023, un an care nu mi-a fost favorabil şi în care nu m-am simţit bine. Nu m-am simţit bine pentru că nu am avut cum să mă antrenez aşa cum mi-as fi dorit.

Am sărit mai multe antrenamente, am fost nevoit să mă concentrez şi pe alte lucruri din viaţă. În acest an, din fericire, sunt foarte liber şi sunt concentrat doar pe înot. A fost un an diferit, 2023, a trebuit să termin examenele de liceu, am avut o perioadă foarte grea în viaţa personală. Aşa este sportul, este plin de suişuri şi coborâşuri.

Reclamă 4 / 0/3

Ar fi foarte plictisitor dacă doar ai câştiga sau doar ai pierde. Anul trecut a fost un pas în procesul de învăţare. Orice-ar fi în acest an, ştiu că voi da totul la fiecare antrenament şi în fiecare moment”, a spus David Popovici, pentru sursa citată. David Popovici se pregăteşte intens pentru a lua startul la Campionatele Europene de înot de la Belgrad, care vor fi live în AntenaPLAY, în perioada 17 – 23 iunie.

Cine va câştiga Roland Garros 2024? Carlos Alcaraz Novak Djokovic Jannik Sinner Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...