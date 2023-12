Momentul superb în care David Popovici a urcat pe podiumul de premiere! Imagini senzaţionale cu fanii români - Antena Sport

Reclamă

Popovici a încheiat pe locul 3, cu timpul de 46.05. A avut o revenire fabuloasă pe ultimii metri şi a făcut o cursă magnifică în faţa publicului din Otopeni. Maxime Grousset (45.46) şi Alessandro Miressi (45.51) au cucerit argintul, respectiv bronzul.

Primisiunea făcută de David Popovici după bronzul de la Otopeni

David Popovici le-a făcut o promisiune rivalilor săi înainte de Jocurile Olimpice. Este sigur că va veni şi vremea lui să câştige medalia de aur şi să îi cânte imnul României.

„Au fost multe valuri. Asta râdeam şi cu câţiva înotători. Cu cel englez şi cu portughezul. Au fost valuri, dar a fost frumos. A fost o cursă rapidă şi mă bucur că am reuşit să urc pe podium.

E tot ceea ce s-a putut astăzi şi în continuare italianul şi francezul sunt mai buni decât mine. Ei m-au bătut şi la Campionatul Mondial în bazin scurt. Dar din fericire o să mai fie o mulţime de concursuri şi de abia aştept să fiu acolo, în faţa lor, când va veni vremea.

Publicul a fost ca întotdeauna, superb! Adică am spus asta şi ieri, cred că e visul oricărui sportiv să concureze acasă şi să aibă atât de mulţi fani. Mă bucur, sper că şi ieri au plecat oamenii fericiţi, pentru că eu unul am plecat fericit aseară. Chiar dacă nu am reuşit să ating podiumul, am reuşit să am un timp foarte bun de care am fost mulţumit. Ăsta e sportul, uneori câştigi, alteori înveţi! „, a declarat David Popovici în exclusivitate pentru AS.ro.

