Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Costel Gâlcă îl așteaptă pe Ianis Hagi la Rapid - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Costel Gâlcă îl așteaptă pe Ianis Hagi la Rapid
Video

Jurnal Antena Sport | Costel Gâlcă îl așteaptă pe Ianis Hagi la Rapid

Lui Gâlcă îi place ideea „Ianis Hagi la Rapid”. Tata Ianis nu a ajuns nici în Turcia, nici la Tel Aviv, nici la Varșovia. Și Gigi Becali îl așteaptă la FCSB.

 

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Costel Gâlcă îl așteaptă pe Ianis Hagi la Rapid

Jurnal Antena Sport | Costel Gâlcă îl așteaptă pe Ianis Hagi la Rapid

Jurnal Antena Sport | Costel Gâlcă îl așteaptă pe Ianis Hagi la Rapid
Punct de senzaţie reuşit de Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu împotriva principalilor favoriţi, Man şi Shidong!

Punct de senzaţie reuşit de Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu împotriva principalilor favoriţi, Man şi Shidong!

Punct de senzaţie reuşit de Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu împotriva principalilor favoriţi, Man şi Shidong!

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 21 august

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 21 august
Jurnal Antena Sport | Antrenată de logodnicul ei, Andreea Miklos vrea aurul la Mondiale înainte de nuntă!

Jurnal Antena Sport | Antrenată de logodnicul ei, Andreea Miklos vrea aurul la Mondiale înainte de nuntă!

Jurnal Antena Sport | Antrenată de logodnicul ei, Andreea Miklos vrea aurul la Mondiale înainte de nuntă!
Jurnal Antena Sport | Ianis Hagi a trăit cea mai fericită zi a vieţii lui! A devenit tătic

Jurnal Antena Sport | Ianis Hagi a trăit cea mai fericită zi a vieţii lui! A devenit tătic

Jurnal Antena Sport | Ianis Hagi a trăit cea mai fericită zi a vieţii lui! A devenit tătic
20:39
LIVE TEXTHacken – CFR Cluj 4-1. Korenica a redus din diferență! Repriză de coșmar pentru echipa lui Dan Petrescu
20:33
Aberdeen – FCSB LIVE TEXT (21:45). Campioana, la un pas de faza principală Europa League. Echipa de start a roș-albaștrilor
20:28
VIDEO & FOTOCum arată vestiarul în care se schimbă Dennis Man la PSV Eindhoven! Gică Popescu, la loc de cinste în stadion
19:59
Bașakșehir – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:45). Oltenii speră la un rezultat pozitiv la Istanbul. Echipele
19:45
“Performanţă istorică” Reacţia ANS după ce Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au cucerit bronzul la Europe Smash
19:40
Motivul pentru care Radunovic, Ngezana și Alhassan nu au primit viza pentru Regatul Unit! Mesajul Ambasadei
Vezi toate știrile
1 Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali 2 Anunțul momentului pentru Dinamo! Răzvan Burleanu a dat vestea: “N-ați avut o poziție oficială” 3 Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui 4 Adrian Mititelu a “tunat” după depunctarea de 94 de puncte a lui FCU Craiova: “Ei sunt terminați” 5 Răzvan Burleanu, prima reacţie după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: “Vina a fost recunoscută” 6 Florin Prunea, discurs dur după ce Mamadou Thiam a semnat cu FCSB: “Nu e în regulă! Vor sufla şi în iaurt”