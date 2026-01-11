Inter - Napoli LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu vrea revanșa contra lui Antonio Conte - Antena Sport

Închide meniul
Inter – Napoli LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu vrea revanșa contra lui Antonio Conte

Andrei Nicolae Publicat: 11 ianuarie 2026, 15:50

Inter – Napoli LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu vrea revanșa contra lui Antonio Conte

Cristi Chivu, în timpul meciului tur dintre Napoli și Inter / Profimedia

Inter Milano și Napoli se întâlnesc astăzi în etapa cu numărul 20 din Serie într-un duel care se anunță extrem de interesant și de tensionat. Cristi Chivu și elevii săi vor vrea să obțină revanșa după ce au fost învinși în tur pe Diego Armando Maradona cu scorul de 3-1, în timp ce echipa lui Conte se poate apropia la un punct de “nerazzurri”, care sunt lideri.

Partida de pe Giuseppe Meazza dintre Inter și Napoli pune față în față cele două echipe care s-au luptat în sezonul trecut pentru Scudetto, trupa de lângă Vezuviu având câștig de cauză. Meciul va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Inter – Napoli LIVE TEXT (21:45)

Cele două rivale se află și în acest sezon în fruntea ierarhiei din Serie A, Inter fiind lider cu 42 de puncte, în timp ce Napoli este la “borna” 38. În cele mai recente meciuri disputate în campionat, “nerazzurrii” au învins-o pe Parma cu 2-0, în timp ce echipa lui Antonio Conte s-a încurcat cu Verona, scor 2-2.

Partida de pe Giuseppe Meazza se anunță una extrem de interesantă și din alt motiv pe lângă cel legat de miza pe care o au Inter și Napoli în lupta pentru titlu. În ultima perioadă, Antonio Conte a încercat să pună presiune pe trei echipe de renume din Italia, și anume cea a lui Cristi Chivu, plus Juventus și AC Milan.

Tehnicianul lui Napoli a dat de înțeles că dacă Scudetto-ul e câștigat de orice altă formație în afară de cele trei, atunci ar fi o mare realizare. Cristi Chivu, de cealaltă parte, nu a intrat în subiectul respectiv la momentul respectiv și a evitat elegant polemica, iar ieri, înainte de meci, a vorbit cu respect despre Conte.

În partida tur, Napoli a învins-o pe Inter cu 3-1 în octombrie, grație unor goluri marcate de De Bruyne, McTominay și Anguissa. În acel meci, pentru echipa lui Chivu a înscris Calhanoglu.

Echipele probabile la Inter – Napoli

Inter (3-5-2): Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco – Lautaro Martinez, Thuram;

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic – Beukema, Rrahmani, Juan Jesus – Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola – Politano, Elmas – Hojlund.
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic – Beukema, Rrahmani, Juan Jesus – Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola – Politano, Elmas – Hojlund.

