Fantastic! Bayern Munchen a spulberat-o pe Wolfsburg în Bundesliga! Rezultat incredibil înregistrat - Antena Sport

Bayern Munchen a făcut o adevărată demonstrație de forță duminică și a surclasat-o pe Wolfsburg pe teren propriu, în etapa cu numărul 16 din Bundesliga.

Formația antrenată de Vincent Kompany a marcat nu mai puțin de opt goluri în poarta adversarei de pe Allianz Arena și a ajuns la 63 de goluri înscrise în acest sezon.

Bayern Munchen – Wolfsburg 8-1

Bayern Munchen a mai făcut un pas către câștigarea unui nou titlu de campioană în Bundesliga. Gruparea de pe Allianz Arena și-a arătat iarăși forța ofensivă extraordinară, în duelul cu Wolfsburg.

Formația pregătită de Vincent Kompany i-a administrat un 8-1 adversarei directe, la capătul unei partide controlate în totalitate de campioana Germaniei.

Scorul a fost deschis de gazde după doar cinci minute, când Fischer și-a înscris în proprie poartă, dar echilibrul pe tabelă a fost restabilit în minutul 13, când Pejcinovic a marcat. Până la pauză, Luis Diaz a adus-o din nou pe Bayern în avantaj (min. 30).