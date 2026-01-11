Fantastic! Bayern Munchen a spulberat-o pe Wolfsburg în Bundesliga! Rezultat incredibil înregistrat - Antena Sport

Bayern Munchen a făcut o adevărată demonstrație de forță duminică și a surclasat-o pe Wolfsburg pe teren propriu, în etapa cu numărul 16 din Bundesliga.
Formația antrenată de Vincent Kompany a marcat nu mai puțin de opt goluri în poarta adversarei de pe Allianz Arena și a ajuns la 63 de goluri înscrise în acest sezon.
Bayern Munchen – Wolfsburg 8-1
Bayern Munchen a mai făcut un pas către câștigarea unui nou titlu de campioană în Bundesliga. Gruparea de pe Allianz Arena și-a arătat iarăși forța ofensivă extraordinară, în duelul cu Wolfsburg.
Formația pregătită de Vincent Kompany i-a administrat un 8-1 adversarei directe, la capătul unei partide controlate în totalitate de campioana Germaniei.
Scorul a fost deschis de gazde după doar cinci minute, când Fischer și-a înscris în proprie poartă, dar echilibrul pe tabelă a fost restabilit în minutul 13, când Pejcinovic a marcat. Până la pauză, Luis Diaz a adus-o din nou pe Bayern în avantaj (min. 30).
După pauză, s-a dezlănțuit „jihadul”. Olise a punctat din pasa lui Laimer (min. 50), iar autogolul lui Jenz a dus scorul la 4-1 pentru bavarezi. Guerreiro (min. 58), Kane (min. 59), Olise (min. 76) și Goretzka (min. 88) au completat tabela până la fluierul final.
