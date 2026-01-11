"Am ajuns unde nu voiam". Verdict îngrijorător după transferul lui Adrian Șut de la FCSB - Antena Sport

Ionuț Lupescu a acordat recent un interviu pentru Antena Sport în cadrul căruia a abordat mai multe subiecte, iar printre ele s-a numărat și plecarea lui Adrian Șut de la FCSB în Emiratele Arabe Unite, la Al-Ain. Fostul component al Generației de Aur a tras un semnal de alarmă în ceea ce privește deciziile pe care le iau în carieră fotbaliștii români.
Adrian Șut a plecat de la FCSB după ce Al-Ain a plătit 1,5 milioane de euro pentru transferul său, iar sâmbătă mijlocașul de 26 de ani a fost și prezentat oficial la noua sa echipă. Din punct de vedere financiar, fobalistul a dat un “tun”, urmând să încaseze un milion de euro pe an, însă Ionuț Lupescu preferă să vadă lucrurile de mai de sus.
Ionuț Lupescu, sceptic după transferul lui Adrian Șut
Fostul fotbalist al celor de la Dinamo, Bayer Leverkusen sau Borrussia Monchengladbach crede că mutarea lui Șut arată modul în care jucătorii din România gândesc înainte să plece în străinătate.
Din punctul de vedere al lui Lupescu, pentru fotbaliștii din ziua de azi e mai important să plece la un club dintr-un campionat slab, dar unde știu că vor fi oameni de bază și vor rămâne în vizorul naționalei, decât să lupte să își câștige un loc de titular la o formație din vest.
“Pentru jucător cu siguranță este un… probabil că are o ofertă financiară foarte bună, dar până la urmă fiecare club își face calculele. Ei (n.r. cei de la FCSB) știu foarte bine ce au în spatele lui Șut, câți jucători au și cred că FCSB chiar are un lot care îi poate permită să facă anumite schimbări.
(n.r. Pentru echipa pațională nu prea pare așa un pas) În ziua de astăzi, cel mai important lucru este să joace, nu mai contează în ce campionat joacă, din păcate. Oriunde ar juca, jucătorii trebuie să joace ca să aibă meciuri în picioare.
Am ajuns cam unde nu voiam, dar ăsta este adevărul și pentru selecționeri cred că nu este important acum pe unde se mai duc jucătorii, că se duc în America sau în Emirate, sau în China. Important e să joace ca atunci când vin la echipa națională să aibă jocuri în picioare“, a spus fostul mijlocaș în exclusivitate pentru Antena Sport.
Adrian Șut este doar unul dintre jucătorii români care pleacă din Liga 1 în campionate din afara Europei, unde au garantați mai mulți bani. Un alt exemplu este Florinel Coman, care joacă în Qatar la Al-Gharafa, dar și Louis Munteanu, care a părăsit-o pe CFR Cluj pentru DC United, care a fost cea mai slabă echipă din MLS în 2025.
