Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Am ajuns unde nu voiam". Verdict îngrijorător după transferul lui Adrian Șut de la FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Am ajuns unde nu voiam”. Verdict îngrijorător după transferul lui Adrian Șut de la FCSB
EXCLUSIV

“Am ajuns unde nu voiam”. Verdict îngrijorător după transferul lui Adrian Șut de la FCSB

Andrei Nicolae Publicat: 11 ianuarie 2026, 10:09

Comentarii
Am ajuns unde nu voiam. Verdict îngrijorător după transferul lui Adrian Șut de la FCSB

Adrian Șut, în timpul unui meci la FCSB / Profimedia

Ionuț Lupescu a acordat recent un interviu pentru Antena Sport în cadrul căruia a abordat mai multe subiecte, iar printre ele s-a numărat și plecarea lui Adrian Șut de la FCSB în Emiratele Arabe Unite, la Al-Ain. Fostul component al Generației de Aur a tras un semnal de alarmă în ceea ce privește deciziile pe care le iau în carieră fotbaliștii români.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Șut a plecat de la FCSB după ce Al-Ain a plătit 1,5 milioane de euro pentru transferul său, iar sâmbătă mijlocașul de 26 de ani a fost și prezentat oficial la noua sa echipă. Din punct de vedere financiar, fobalistul a dat un “tun”, urmând să încaseze un milion de euro pe an, însă Ionuț Lupescu preferă să vadă lucrurile de mai de sus.

Ionuț Lupescu, sceptic după transferul lui Adrian Șut

Fostul fotbalist al celor de la Dinamo, Bayer Leverkusen sau Borrussia Monchengladbach crede că mutarea lui Șut arată modul în care jucătorii din România gândesc înainte să plece în străinătate.

Din punctul de vedere al lui Lupescu, pentru fotbaliștii din ziua de azi e mai important să plece la un club dintr-un campionat slab, dar unde știu că vor fi oameni de bază și vor rămâne în vizorul naționalei, decât să lupte să își câștige un loc de titular la o formație din vest.

Pentru jucător cu siguranță este un… probabil că are o ofertă financiară foarte bună, dar până la urmă fiecare club își face calculele. Ei (n.r. cei de la FCSB) știu foarte bine ce au în spatele lui Șut, câți jucători au și cred că FCSB chiar are un lot care îi poate permită să facă anumite schimbări.

Reclamă
Reclamă

(n.r. Pentru echipa pațională nu prea pare așa un pas) În ziua de astăzi, cel mai important lucru este să joace, nu mai contează în ce campionat joacă, din păcate. Oriunde ar juca, jucătorii trebuie să joace ca să aibă meciuri în picioare.

Am ajuns cam unde nu voiam, dar ăsta este adevărul și pentru selecționeri cred că nu este important acum pe unde se mai duc jucătorii, că se duc în America sau în Emirate, sau în China. Important e să joace ca atunci când vin la echipa națională să aibă jocuri în picioare“, a spus fostul mijlocaș în exclusivitate pentru Antena Sport.

Adrian Șut este doar unul dintre jucătorii români care pleacă din Liga 1 în campionate din afara Europei, unde au garantați mai mulți bani. Un alt exemplu este Florinel Coman, care joacă în Qatar la Al-Gharafa, dar și Louis Munteanu, care a părăsit-o pe CFR Cluj pentru DC United, care a fost cea mai slabă echipă din MLS în 2025.

"A luat-o la palme să verifice". Mărturia părinţilor ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Constanţa"A luat-o la palme să verifice". Mărturia părinţilor ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Constanţa
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Viscol și ger extrem în vestul României: Localități izolate, pene de curent și temperaturi de -19 °C
Observator
Viscol și ger extrem în vestul României: Localități izolate, pene de curent și temperaturi de -19 °C
Ofertă din SuperLiga pentru Edjouma! Patronul pune pe masă un salariu de 10.000 de euro: „Nu ar pierde nimic dacă ar veni”
Fanatik.ro
Ofertă din SuperLiga pentru Edjouma! Patronul pune pe masă un salariu de 10.000 de euro: „Nu ar pierde nimic dacă ar veni”
9:43
Tony Strata, la primul trofeu din carieră. Românul a cucerit Cupa Ligii Portugaliei cu Vitoria Guimaraes
9:10
Marius Şumudică, ironizat de adversari după primul meci la Al-Okhdood: “Era un domn supărat pe acolo”
9:07
Neluțu Varga, explicații după despărțirea de “țeapa” Kurt Zouma: “Trebuie să restrângem bugetul”
8:40
3/3 pentru România. Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian, pe tabloul principal la Adelaide
8:38
Malcom Edjouma poate rămâne în Liga 1! Oferta primită de fostul jucător de la FCSB: “10.000 de euro pe lună”
8:24
Tottenham a spus “NU” primei oferte pentru Radu Drăgușin. Planul lui AS Roma, dat peste cap
Vezi toate știrile
1 FotoCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă 2 Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fiul lui Ibrahimovic pleacă de la Milan 4 Salariu de 5 milioane de euro din Germania pentru Radu Drăgușin. Decizia luată de român 5 Gigi Becali a cedat un alt fotbalist de la FCSB. A fost prezentat oficial 6 Șoc în Cupa Angliei. Deținătoarea trofeului, eliminată de o echipă de Liga a 6-a. Premieră după 117 ani
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă