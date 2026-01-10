Salariu de 5 milioane de euro din Germania pentru Radu Drăgușin. Decizia luată de român - Antena Sport

Radu Drăguşin vrea să revină în Italia cu orice preţ. Nemţii de la RB Leipzig i-au făcut o ofertă fabuloasă, cu un salariu de 5 milioane de euro, dar românul ar fi refuzat. Cum s-au decurs tratativele?

AS Roma a înaintat o propunere de împrumut pentru Radu Drăgușin, care include și o opțiune de cumpărare. De asemenea, italienii i-ar fi oferit internaționalului român un salariu de 3 milioane de euro pe sezon, deci 1,5 milioane de euro până în vară, anunţă prosport.ro.

În schimb, nemţii de la RB Leipzig ar fi vrut un transfer defintiv, iar fundaşului naţionalei României i-ar fi pus pe masă un salariu de 5 milioane de euro. Jucătorul ar fi decis să meargă totuşi la Roma. Acestea sunt ultimele informaţii. Nu este prima dată când Radu Drăguşin refuză o ofertă tentantă din Germania, de la Bayern Munchen. „Așa cum Bild a anunțat, Bayern intrase în cursa pentru transferul starului lui Genoa, Radu Drăgușin. Oferta cuprindea un pachet care se ridica la aproximativ 31 de milioane de euro, dar fundașul central a ales-o pe Tottenham în detrimentul lui Bayern”, au scris cei de la transfermarkt.