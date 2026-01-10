Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Salariu de 5 milioane de euro din Germania pentru Radu Drăgușin. Decizia luată de român - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Salariu de 5 milioane de euro din Germania pentru Radu Drăgușin. Decizia luată de român

Salariu de 5 milioane de euro din Germania pentru Radu Drăgușin. Decizia luată de român

Radu Constantin Publicat: 10 ianuarie 2026, 21:33

Comentarii
Salariu de 5 milioane de euro din Germania pentru Radu Drăgușin. Decizia luată de român

Radu Drăguşin/ Profimedia

Radu Drăguşin vrea să revină în Italia cu orice preţ. Nemţii de la RB Leipzig i-au făcut o ofertă fabuloasă, cu un salariu de 5 milioane de euro, dar românul ar fi refuzat. Cum s-au decurs tratativele?

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

AS Roma a înaintat o propunere de împrumut pentru Radu Drăgușin, care include și o opțiune de cumpărare. De asemenea, italienii i-ar fi oferit internaționalului român un salariu de 3 milioane de euro pe sezon, deci 1,5 milioane de euro până în vară, anunţă prosport.ro.

În schimb, nemţii de la RB Leipzig ar fi vrut un transfer defintiv, iar fundaşului naţionalei României i-ar fi pus pe masă un salariu de 5 milioane de euro. Jucătorul ar fi decis să meargă totuşi la Roma. Acestea sunt ultimele informaţii. Nu este prima dată când Radu Drăguşin refuză o ofertă tentantă din Germania, de la Bayern Munchen. „Așa cum Bild a anunțat, Bayern intrase în cursa pentru transferul starului lui Genoa, Radu Drăgușin. Oferta cuprindea un pachet care se ridica la aproximativ 31 de milioane de euro, dar fundașul central a ales-o pe Tottenham în detrimentul lui Bayern”, au scris cei de la transfermarkt.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Viscol și ger extrem în vestul României: Localități izolate, pene de curent și temperaturi de -19 °C
Observator
Viscol și ger extrem în vestul României: Localități izolate, pene de curent și temperaturi de -19 °C
El e jucătorul de care FCSB avea nevoie. MM Stoica e convins că trupa lui Gigi Becali a dat lovitura pe piața transferurilor
Fanatik.ro
El e jucătorul de care FCSB avea nevoie. MM Stoica e convins că trupa lui Gigi Becali a dat lovitura pe piața transferurilor
21:32
Marius Șumudică, eșec la debutul pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa românului nu a șutat pe poartă
21:26
VideoJurnal Antena Sport | Ana Bogdan, dulce revenire
21:26
LIVE VIDEONew York Rangers – Boston Bruins 1-5. Duel tare în TD Garden
21:24
VideoJurnal Antena Sport | Torje, Dănciulescu și Rică Răducanu au înfruntat un campion mondial la skandenberg
21:20
VideoJurnal Antena Sport | Chipciu a primit informații prețioase de la “spionul” Maxim în Turcia
21:17
VideoJurnal Antena Sport | Începutul e mai greu
Vezi toate știrile
1 Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa 2 Motivul pentru care Dinamo a renunţat la transferul atacantului român care marchează “la foc automat”! 3 Fost fotbalist de la FCSB, relaţie cu Elena Ionescu. E diferenţă de 13 ani între ei 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Man. City, mutare de 75 milioane de euro 5 Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial 6 Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii”
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”