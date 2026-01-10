Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu "câinii" - Antena Sport

Dinamo e gata să bată palma cu Matteo Duțu, iar transferul lui a intrat pe utima sută de metri.

Matteo Duțu are toate șansele să ajungă în Liga 1 în această iarnă şi la Dinamo. Potrivit gsp.ro, oficialii din Ştefan cel Mare au ajuns la un acord cu jucătorul, dar şi cu AC Milan în privinţa unui împrumut până la vară, cu opțiune de cumpărare. Contractul ar urma să fie semnat în această seară sau mâine.

Şi CFR Cluj și-ar dori să-l împrumute pe jucătorul care poartă banderola de căpitan la echipa de tineret a celor de la AC Milan, dar “câinii” au reuşit să ajungă la un acord cu fotbalistul.

Puștiul de 20 de ani este cotat în prezent la 250.000 de euro și a adunat nu mai puțin de 50 de meciuri în total la echipele de juniori ale Milanului.