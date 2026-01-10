Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu "câinii" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii”

Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii”

Radu Constantin Publicat: 10 ianuarie 2026, 18:35

Comentarii
Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu câinii

Dinamo e gata să bată palma cu Matteo Duțu, iar transferul lui a intrat pe utima sută de metri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Matteo Duțu are toate șansele să ajungă în Liga 1 în această iarnă şi la Dinamo. Potrivit gsp.ro, oficialii din Ştefan cel Mare au ajuns la un acord cu jucătorul, dar şi cu AC Milan în privinţa unui împrumut până la vară, cu opțiune de cumpărare. Contractul ar urma să fie semnat în această seară sau mâine.

Şi CFR Cluj și-ar dori să-l împrumute pe jucătorul care poartă banderola de căpitan la echipa de tineret a celor de la AC Milan, dar “câinii” au reuşit să ajungă la un acord cu fotbalistul.

Puștiul de 20 de ani este cotat în prezent la 250.000 de euro și a adunat nu mai puțin de 50 de meciuri în total la echipele de juniori ale Milanului.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Viscol și ger extrem în vestul României: Localități izolate, pene de curent și temperaturi de -19 °C
Observator
Viscol și ger extrem în vestul României: Localități izolate, pene de curent și temperaturi de -19 °C
El e jucătorul de care FCSB avea nevoie. MM Stoica e convins că trupa lui Gigi Becali a dat lovitura pe piața transferurilor
Fanatik.ro
El e jucătorul de care FCSB avea nevoie. MM Stoica e convins că trupa lui Gigi Becali a dat lovitura pe piața transferurilor
21:35
LIVE VIDEONew York Rangers – Boston Bruins 1-6. Duel tare în TD Garden
21:33
Salariu de 5 milioane de euro din Germania pentru Radu Drăgușin. Decizia luată de român
21:32
Marius Șumudică, eșec la debutul pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa românului nu a șutat pe poartă
21:26
VideoJurnal Antena Sport | Ana Bogdan, dulce revenire
21:24
VideoJurnal Antena Sport | Torje, Dănciulescu și Rică Răducanu au înfruntat un campion mondial la skandenberg
21:20
VideoJurnal Antena Sport | Chipciu a primit informații prețioase de la “spionul” Maxim în Turcia
Vezi toate știrile
1 Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa 2 Motivul pentru care Dinamo a renunţat la transferul atacantului român care marchează “la foc automat”! 3 Fost fotbalist de la FCSB, relaţie cu Elena Ionescu. E diferenţă de 13 ani între ei 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Man. City, mutare de 75 milioane de euro 5 Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial 6 După trei transferuri picate, Gigi Becali forţează aducerea unui român dorit şi de Galatasaray
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”