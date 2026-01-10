Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă - Antena Sport

Închide meniul
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Radu Constantin Publicat: 10 ianuarie 2026, 20:56

Prezentatorul Survivor, Adi Vasile, se bucură de succes pe toate planurile. Pe lângă faptul că a căpătat un rol important în reality-show-ul prezentat de Antena 1, Adi Vasile se pregăteşte şi de nuntă.

Adi Vasile (43 de ani), ultima oară pe banca tehnică a celor de la CSM București, şi-a cerut iubita în căsătorie în urmă cu un an. El este într-o relaţie cu Delia Tudose de mai mult ani. Delia a fost timp de 12 ani într-o relaţie cu DJ-ul Vali Bărbulescu. Ea şi-a refăcut viaţa alături de cel care a fost tehnicianul “tigroaicelor” de la CSM. Logodnica lui Adi Vasile este make-up artist şi are peste 15.000 de urmăritori pe contul ei de Instagram. Este de o frumuseţe ieşită din comun.

Prezentatorul Survivor are numai cuvinte de laudă la adresa iubitei sale. „Iubesc cu multă căldură, cu multă afectivitate, cu multă tandrețe, este un lucru de care am nevoie și pe care îl ofer și eu, este un schimb corect. Găsesc plăcerea în cele mai mărunte lucruri. Este o echipă de oameni care fac ceva împreună, este o temelie pentru un drum lung. Da, bineînțeles, sunt îndrăgostit, iubesc! Iar iubita mea face din când în când niște surprize foarte frumoase și merge ea și plătește nota de plată”, declara Adi Vasile, în cadrul unei emisiuni TV.

Adi Vasile, pretentator la Survivor România

Pe lângă veştile bune din familie, Adi Vasile a căpătat şi un rol important în cadrul Survivor, acolo unde este prezentator. „Am condus campioni, acum o să conduc supraviețuitori. Cred că e nevoie de câteva lucruri foarte importante ca să câștigi o competiție precum Survivor. Pe de o parte ar fi rezistenţa mentală, psihică la cote înalte pentru a performa şi a trăi în acele condiţii grele de acolo, pe de altă parte ar fi să ai putere şi rezistenţă fizică, iar nu în ultimul rând cred că trebuie să fii un bun strateg. Cred că momentele cruciale de Survivor le voi trăi fix ca la meci. Sunt convins că va fi o competiţie acerbă, sunt sigur că acea luptă este într-adevăr de supravieţuire şi atunci voi fi conectat 100% cu concurenţii noştri. O să fie un show foarte intens în primul rând! Survivor vine cu multă competiție, multă adrenalină, multe lipsuri. Cred că nu ai acolo nimic din ce ai și ești obișnuit acasă, iar toate acestea te vor scoate dintr-o zonă de confort”, a declarat Adi Vasile în momentul în care a fost anunţată prezenţa lui în show.

