Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Barcelona - Real Madrid 1-0. „Super-Clasico” la Jeddah cu trofeul pe masă. Raphinha deblochează partida - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Barcelona – Real Madrid 1-0. „Super-Clasico” la Jeddah cu trofeul pe masă. Raphinha deblochează partida
LIVE TEXT

Barcelona – Real Madrid 1-0. „Super-Clasico” la Jeddah cu trofeul pe masă. Raphinha deblochează partida

Publicat: 11 ianuarie 2026, 21:37

Comentarii
Barcelona – Real Madrid 1-0. Super-Clasico” la Jeddah cu trofeul pe masă. Raphinha deblochează partida

Vinicius, Kylian Mbappe şi Lamine Yamal / Profimedia

Barcelona şi Real Madrid se vor întâlni pentru prima oară în 2026, în finala Supercupei Spaniei. Partida va avea loc duminică seară, de la ora 21:00, şi va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro. La fel ca în anii trecuţi, meciul se va disputa în Arabia Saudită.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Barcelona a jucat în semifinale împotriva lui Athletic Bilbao, echipă pe care a învins-o cu 5-0, la capătul unui meci perfect făcut de jucătorii lui Hansi Flick. De partea cealaltă, Real Madrid a avut o misiune mult mai dificilă, câştigând duelul cu Atletico Madrid cu 2-1.

Barcelona – Real Madrid 1-0

Min. 36: GOL BARCELONA! Raphinha deschide scorul cu un șut perfect la colțul lung.

Min. 35: Uluitoare șansă de gol pentru Barcelona! Raphinha a primit o pasă senzațională de la Yamal, dar finalizarea brazilianului a fost una catastrofală.

Min. 33: Mare ocazie de gol pentru Real Madrid! Gonzalo Garcia a luat o acțiune pe cont propriu, însă acesta a finalizat slab, în brațele lui Joan Garcia.

Reclamă
Reclamă

Min. 27: Șansă importantă de gol pentru deținătoarea trofeului! Raphinha trage tare din interiorul careului, dar balonul este respins de Courtois.

Min. 15: Vine și replica Barcelonei! Eric Garcia reia cu capul în urmei unei lovituri de colț, mingea însă îl lovește pe Carreras.

Min. 14: Prima șansă de gol a partidei le aparține celor de la Real Madrid. Vinicius Junior a scăpat singur spre poarta adversă, dar șutul acestuia a fost reținut fără probleme de Joan Garcia.

Ger și zăpadă aproape în toată țara: copaci căzuți, drumuri blocate și risc de hipotermieGer și zăpadă aproape în toată țara: copaci căzuți, drumuri blocate și risc de hipotermie
Reclamă

Min. 10: Fără ocazii de poartă după primele zece minute. Se dau lupte grele la zona de la centrul terenului.

Min. 1: Start de meci! Atmosferă senzațională la Jeddah!

  • FC BARCELONA (4-2-3-1): J. Garcia – Kounde, Cubarsi, E. Garcia, Balde – Pedri, De Jong – Yamal, Raphinha, F. Lopez – Lewandowski. Rezerve: Szczesny, Ter Stegen – Araujo, Bardghji, Bernal, Casado, Marques, Martin, Olmo, Rashford, F. Torres. Antrenor: Hans-Dieter Flick
  • REAL MADRID (4-4-2): Courtois – Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras – Camavinga, Tchouameni, Bellingham – Rodrygo, Vinicius Jr, Garcia. Rezerve: Lunin – Alaba, Carvajal, Ceballos, F. Garcia, Guler, D. Jimenez, Mastantuono, Mbappe, Pitarch, Rudiger. Antrenor: Xabi Alonso

Aceasta va fi a doua întâlnire din sezonul 2025/26 dintre Barcelona şi Real Madrid. Pe 26 octombrie, Real Madrid s-a impus pe Santiago Bernabeu cu 2-1.

Sezonul trecut, Barcelona şi Real Madrid s-au întâlnit de patru ori, iar catalanii s-au impus de fiecare dată. În finala Supercupei Spaniei din urmă cu un an, echipa lui Hansi Flick a câştigat cu 5-2.

În acest moment, Barcelona are o serie impresionantă, de 9 victorii la rând, în timp ce Real Madrid are o serie de 5 victorii consecutive.

În această competiţie, Barcelona şi Real Madrid sunt răsplătite cu câte 6 milioane de euro, în timp ce Atletico Madrid şi Athletic Bilbao vor primi câte 2 milioane, doar pentru participare. Pe lângă aceste sume, câştigătoarea va mai primi 3 milioane de euro, în timp ce finalista va mai încasa 2 milioane de euro.

Kylian Mbappe, cel care a avut probleme medicale în ultima vreme, ratând meciurile cu Betis şi Atletico Madrid, s-a recuperat pentru acest meci.

Echipele probabile:

  • BARCELONA (4-2-3-1): J. Garcia – Kounde, Cubarsi, E. Garcia, Balde – Pedri, De Jong – Yamal, Raphinha, Rashford – F. Torres
    Antrenor: Hans-Dieter Flick
  • REAL MADRID (4-3-3): Courtois – Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras – Camavinga, Tchouameni, Bellingham – Rodrygo, G. Garcia, Vinicius Jr.
    Antrenor: Xabi Alonso
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Greșelile pe care le fac turiștii când pleacă pe munte iarna. În cât timp se instalează hipotermia
Observator
Greșelile pe care le fac turiștii când pleacă pe munte iarna. În cât timp se instalează hipotermia
Inter – Napoli, LIVE VIDEO în Serie A – etapa 20. Cristi Chivu contra Antonio Conte, pentru titlu. Cum arată echipele de start. Update
Fanatik.ro
Inter – Napoli, LIVE VIDEO în Serie A – etapa 20. Cristi Chivu contra Antonio Conte, pentru titlu. Cum arată echipele de start. Update
21:18
Gata, s-a aflat! Gigi Becali transferă la FCSB un român din Italia
20:46
Loţi Boloni, făcut praf de Lorena Balaci şi Gica Dobrin: “Când n-o mai fi nici el printre noi…”
20:45
Inter – Napoli LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu vrea revanșa contra lui Conte. Cum arată echipele de start
20:35
Fantastic! Bayern Munchen a spulberat-o pe Wolfsburg în Bundesliga! Rezultat incredibil înregistrat
20:08
VideoJurnal Antena Sport | Fraţii inelului
20:03
VideoJurnal Antena Sport | Război să fie!
Vezi toate știrile
1 FotoCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă 2 Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii” 3 Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală” 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fiul lui Ibrahimovic pleacă de la Milan 5 Salariu de 5 milioane de euro din Germania pentru Radu Drăgușin. Decizia luată de român 6 EXCLUSIV“Am ajuns unde nu voiam”. Verdict îngrijorător după transferul lui Adrian Șut de la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român