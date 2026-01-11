Barcelona - Real Madrid 1-0. „Super-Clasico” la Jeddah cu trofeul pe masă. Raphinha deblochează partida - Antena Sport

Barcelona şi Real Madrid se vor întâlni pentru prima oară în 2026, în finala Supercupei Spaniei. Partida va avea loc duminică seară, de la ora 21:00, şi va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro. La fel ca în anii trecuţi, meciul se va disputa în Arabia Saudită.

Barcelona a jucat în semifinale împotriva lui Athletic Bilbao, echipă pe care a învins-o cu 5-0, la capătul unui meci perfect făcut de jucătorii lui Hansi Flick. De partea cealaltă, Real Madrid a avut o misiune mult mai dificilă, câştigând duelul cu Atletico Madrid cu 2-1.

Barcelona – Real Madrid 1-0

Min. 36: GOL BARCELONA! Raphinha deschide scorul cu un șut perfect la colțul lung.

Min. 35: Uluitoare șansă de gol pentru Barcelona! Raphinha a primit o pasă senzațională de la Yamal, dar finalizarea brazilianului a fost una catastrofală.

Min. 33: Mare ocazie de gol pentru Real Madrid! Gonzalo Garcia a luat o acțiune pe cont propriu, însă acesta a finalizat slab, în brațele lui Joan Garcia.