LIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă - Antena Sport

LIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă

Andrei Nicolae Publicat: 1 ianuarie 2026, 20:48

Endrick, prezentat oficial la Olympique Lyon / X @OL_English

Perioada de transferuri s-a deschis astăzi, 1 ianuarie, în cele mai importante campionate din Europa, iar în curând urmează să se întâmple acest lucru și în România. 13 ianuarie reprezintă momentul din care formațiile din fotbalul autohton vor putea efectua mutări.

Odată cu trecerea în noul an, transferurile care au fost anunțate de acum zile sau chiar săptămâni au devenit în mod oficial perfectate. Spre exemplu, Endrick este acum la Olympique Lyon, după ce Real Madrid l-a împrumutat până la finalul sezonului.

LIVEBLOG Mercato 2026. Endrick, Thiago Silva sau Rodrigo de Paul, transferați

Pe lângă mutarea brazilianului în Ligue 1, au mai fost câteva nume importante care deja și-au schimbat clubul în această “fereastră” de mercato. Ziua de 1 ianuarie marcat inclusiv o mutare în Liga 1, Teodor Lungu fiind prezentat oficial la Unirea Slobozia.

Cele mai importante transferuri de pe 1 ianuarie

  • Endri000ck (19 ani, atacant) – de la Real Madrid la Lyon, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.
  • Thiago Silva (41 de ani, fundaș) – de la Fluminense la Porto, din postura de jucător liber de contract. Detalii AICI.
  • Rodrigo De Paul (31 de ani, mijlocaș) – de la Atletico la Inter Miami, pentru 15 milioane de euro.
  • Teodor Lungu (30 ani, mijlocaș) – Liber de contract, la Unirea Slobozia. Ultima dată a jucat la Petrocub Hîncești. Detalii AICI.
