Jurnal Antena Sport | Crește presiunea la Rapid - Antena Sport

Nu e liniște la Rapid înainte de derby-ul de la Botoșani care poate schimba liderul în România. Gâlcă și-a pedepsit un atacant.

23:03
Remarcaţii lui Gigi Becali după FCSB-Dinamo 0-0: “Dacă a ajuns el să fie cel mai bun jucător…”
22:56
Darius Olaru, în pericol să fie amendat după FCSB – Dinamo. Mijlocașul, pus pe glume: “Îi dau lui jumătate”
22:55
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Dinamo 0-0: “Am vrut să îl schimb”
22:43
Eddy Gnahore, prima reacţie după FCSB-Dinamo 0-0: “Meritam să câştigăm”
22:25
FCSB – Dinamo 0-0. Primul egal “alb” în derby în Liga 1, după 10 ani!
22:16
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
