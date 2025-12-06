Dan Petrescu a dat-o în judecată pe Rapid. Motivul uluitor din spatele deciziei - Antena Sport

Dan Petrescu a dat-o în judecată pe Rapid. Alături de CFR Cluj, antrenorul a deschis litigiu împotriva clubului din Giulești la Comisiile din cadrul Federației Române de Fotbal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totul a pornit după ce Dan Petrescu a împrumutat-o pe CFR Cluj înainte să-și dea demisia. Antrenorul a achitat suma de 120.000 de euro pentru deplasarea clujenilor în Suedia, la meciul cu Hacken din play-off-ul Conference League, pierdut cu scorul de 2-7. În urma acestei înfrângeri, „Bursucul” a demisionat.

Dan Petrescu a dat-o în judecată pe Rapid

Dan Petrescu și CFR Cluj au ajuns la o înțelegere, în momentul împrumutului, conform căreia antrenorul ar fi urmat să-și încaseze banii de la Rapid, notează golazo.ro.

Concret, oficialii de la Rapid ar fi trebuit să le achite celor de la CFR Cluj suma de 120.000 de euro pentru transferul lui Kader Keita. Clujenii le-au cerut celor din Giulești să vireze suma de bani direct în contul „Bursucului”.

Rapid avea termen până pe 31 august să achite suma de 120.000 de euro în contul lui Dan Petrescu, însă plata încă nu s-a efectuat, iar antrenorul a luat decizia, alături de CFR Cluj, să-i dea în judecată pe giuleșteni.