Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă - Antena Sport

Hermannstadt a renunţat la Daniel Opriţa şi s-a înţeles cu noul antrenor, după despărţirea de Marius Măldărăşanu! Din sursele Antena Sport, Mircea Rednic (63 de ani) va fi noul antrenor al sibienilor.

“Puriul” nu a semnat încă, dar toate detaliile sunt puse la punct. Antrenorul este pe drum spre Sibiu şi urmează să îşi pună azi semnătura pe contractul cu Hermannstadt.

Mircea Rednic semnează cu Hermannstadt

Daniel Opriţa a fost dorit de sibieni, dar aceştia nu au dorit să plătească clauza de reziliere de 50.000 de euro cu Steaua, una considerată prea mare.

Mircea Rednic s-a despărțit de Standard Liege la finalul lunii august. El a subliniat că a fost deranjat de implicarea excesivă a directorului sportiv, Marc Wilmots, care a venit la echipă în mai 2025 și care în trecut a fost selecționer al Belgiei.

Conform jurnaliştilor de la dhnet.be, Mircea Rednic a primit 200.000 de euro din partea lui Standard, pentru a renunţa la postul de antrenor, echivalentul salariului pe 6 luni din contract.