Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă - Antena Sport

Hermannstadt a renunţat la Daniel Opriţa şi s-a înţeles cu noul antrenor, după despărţirea de Marius Măldărăşanu! Din sursele Antena Sport, Mircea Rednic (63 de ani) va fi noul antrenor al sibienilor.
“Puriul” nu a semnat încă, dar toate detaliile sunt puse la punct. Antrenorul este pe drum spre Sibiu şi urmează să îşi pună azi semnătura pe contractul cu Hermannstadt.
Mircea Rednic semnează cu Hermannstadt
Daniel Opriţa a fost dorit de sibieni, dar aceştia nu au dorit să plătească clauza de reziliere de 50.000 de euro cu Steaua, una considerată prea mare.
Mircea Rednic s-a despărțit de Standard Liege la finalul lunii august. El a subliniat că a fost deranjat de implicarea excesivă a directorului sportiv, Marc Wilmots, care a venit la echipă în mai 2025 și care în trecut a fost selecționer al Belgiei.
Conform jurnaliştilor de la dhnet.be, Mircea Rednic a primit 200.000 de euro din partea lui Standard, pentru a renunţa la postul de antrenor, echivalentul salariului pe 6 luni din contract.
Rapid, Al-Nassr, Universitatea Craiova, Vaslui, Dinamo, Alania, Astra, Petrolul, Standard Liege, CFR Cluj, Gent, Mouscron, Poli Iaşi, Viitorul şi UTA Arad sunt echipele cele mai importante pregătite de Mircea Rednic.
Hermannstadt a anunțat despărțirea de Marius Măldărășanu
Hermannstadt a oficializat joi despărțirea de Marius Măldărășanu, tehnicianul care fusese instalat pe banca sibienilor în vara anului 2021. După mai bine de patru ani pe banca echipei din Liga 1, acesta a rămas liber de contract.
El reușise performanța de a ajunge în finala Cupei României în sezonul precedent, dar rezultatele din această stagiune au obligat conducerea să ia o decizie la nivelul băncii tehnice.
După 187 de meciuri pe banca celor de la Hermannstadt, Marius Măldărășanu a rămas liber de contract. Tehnicianul român a pregătit timp de mai bine de patru ani gruparea sibiană, reușind să ajungă în sezonul trecut în finala Cupei României.
- Ofertă de 2 milioane de euro pentru Alex Musi. Ce a decis Dinamo în privinţa transferului
- Dan Nistor şi-a prelungit contractul cu Universitatea Cluj
- Jose Mourinho s-a interesat de Ștefan Baiaram. Giovanni Becali a făcut mesajele publice. În ce stadiu e transferul
- Dinamo are deficit de 2,5 milioane de euro. Cum vrea Andrei Nicolescu ca afacerea să devină profitabilă: “Va fi pe plus”
- De ce Sorin Cârțu o vrea pe FCSB în play-off: “Eu mi-aş dori”