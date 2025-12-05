Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă
EXCLUSIV

Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă

Dan Roșu Publicat: 5 decembrie 2025, 11:59

Comentarii
Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă

Mircea Rednic, în timpul unui meci - Hepta

Hermannstadt a renunţat la Daniel Opriţa şi s-a înţeles cu noul antrenor, după despărţirea de Marius Măldărăşanu! Din sursele Antena Sport, Mircea Rednic (63 de ani) va fi noul antrenor al sibienilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Puriul” nu a semnat încă, dar toate detaliile sunt puse la punct. Antrenorul este pe drum spre Sibiu şi urmează să îşi pună azi semnătura pe contractul cu Hermannstadt.

Mircea Rednic semnează cu Hermannstadt

Daniel Opriţa a fost dorit de sibieni, dar aceştia nu au dorit să plătească clauza de reziliere de 50.000 de euro cu Steaua, una considerată prea mare.

Mircea Rednic s-a despărțit de Standard Liege la finalul lunii august. El a subliniat că a fost deranjat de implicarea excesivă a directorului sportiv, Marc Wilmots, care a venit la echipă în mai 2025 și care în trecut a fost selecționer al Belgiei.

Conform jurnaliştilor de la dhnet.be, Mircea Rednic a primit 200.000 de euro din partea lui Standard, pentru a renunţa la postul de antrenor, echivalentul salariului pe 6 luni din contract.

Reclamă
Reclamă

Rapid, Al-Nassr, Universitatea Craiova, Vaslui, Dinamo, Alania, Astra, Petrolul, Standard Liege, CFR Cluj, Gent, Mouscron, Poli Iaşi, Viitorul şi UTA Arad sunt echipele cele mai importante pregătite de Mircea Rednic.

Hermannstadt a anunțat despărțirea de Marius Măldărășanu

Hermannstadt a oficializat joi despărțirea de Marius Măldărășanu, tehnicianul care fusese instalat pe banca sibienilor în vara anului 2021. După mai bine de patru ani pe banca echipei din Liga 1, acesta a rămas liber de contract.

El reușise performanța de a ajunge în finala Cupei României în sezonul precedent, dar rezultatele din această stagiune au obligat conducerea să ia o decizie la nivelul băncii tehnice.

Pe ce sunt dispuși românii să cheltuiască sute de lei pentru un decor de Crăciun de visPe ce sunt dispuși românii să cheltuiască sute de lei pentru un decor de Crăciun de vis
Reclamă

După 187 de meciuri pe banca celor de la Hermannstadt, Marius Măldărășanu a rămas liber de contract. Tehnicianul român a pregătit timp de mai bine de patru ani gruparea sibiană, reușind să ajungă în sezonul trecut în finala Cupei României.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Au cumpărat un conac italian dărăpănat cu 140.000€ fără să-l vadă înainte. Surpriza de la prima vizită
Observator
Au cumpărat un conac italian dărăpănat cu 140.000€ fără să-l vadă înainte. Surpriza de la prima vizită
Ștefan Baiaram, la un pas de transferul carierei! Giovanni Becali a citit în direct mesajele cu Jose Mourinho: „Mi-am dat cuvântul!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Ștefan Baiaram, la un pas de transferul carierei! Giovanni Becali a citit în direct mesajele cu Jose Mourinho: „Mi-am dat cuvântul!”. Exclusiv
11:46
LeBron James a încheiat o serie incredibilă de 1.297 meciuri cu 10 sau mai multe puncte
11:42
Ofertă de 2 milioane de euro pentru Alex Musi. Ce a decis Dinamo în privinţa transferului
11:15
Noutățile lunii decembrie în AntenaPLAY
11:12
Dan Nistor şi-a prelungit contractul cu Universitatea Cluj
10:44
LIVE VIDEOProgramul Marelui Premiu din Abu Dhabi, ultima etapă! Prima sesiune de antrenamente ACUM, în AntenaPLAY
10:42
Jose Mourinho s-a interesat de Ștefan Baiaram. Giovanni Becali a făcut mesajele publice. În ce stadiu e transferul
Vezi toate știrile
1 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său! 2 Nicolae Stanciu, dat ca şi transferat la FCSB. Cine face anunţul: “Nu vine la Rapid” 3 Universitatea Craiova l-a demis! Antrenorul a plecat după meciul din Conference League 4 Gigi Becali a pus ochii pe un jucător important al lui Dinamo înaintea derby-ului: “Are loc la noi” 5 „Asta ne e valoarea”. Louis Munteanu, discurs furibund după ce CFR Cluj s-a încurcat în Cupă. Anunț despre plecare 6 Gigi Becali vrea să-l dea afară, însă jucătorul refuză să plece de la FCSB. Suma care ar trebui să-i fie plătită
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte