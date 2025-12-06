Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Mondial la nivel înalt - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Mondial la nivel înalt
Video

Jurnal Antena Sport | Mondial la nivel înalt

Capitala americanilor, Washington, a fost cel mai strălucitor oraș al lumii la tragerea pentru Mondial. Omul numărul 1 al Statelor Unite a fost numărul 1 și la show-ul pregătit de americani.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Mondial la nivel înalt

Jurnal Antena Sport | Mondial la nivel înalt

Jurnal Antena Sport | Mondial la nivel înalt
Jurnal Antena Sport | Ne așteaptă visul american

Jurnal Antena Sport | Ne așteaptă visul american

Jurnal Antena Sport | Ne așteaptă visul american
Un nou şoc pentru Lewis Hamilton în calificările Marelui Premiu din Abu Dhabi! A fost eliminat în Q1

Un nou şoc pentru Lewis Hamilton în calificările Marelui Premiu din Abu Dhabi! A fost eliminat în Q1

Un nou şoc pentru Lewis Hamilton în calificările Marelui Premiu din Abu Dhabi! A fost eliminat în Q1
„Impact masiv”. Kimi Antonelli și Yuki Tsunoda, accident pe linia boxelor în Marele Premiu din Abu Dhabi

„Impact masiv”. Kimi Antonelli și Yuki Tsunoda, accident pe linia boxelor în Marele Premiu din Abu Dhabi

„Impact masiv”. Kimi Antonelli și Yuki Tsunoda, accident pe linia boxelor în Marele Premiu din Abu Dhabi
Jurnal Antena Sport | Parada stelelor la tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026

Jurnal Antena Sport | Parada stelelor la tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026

Jurnal Antena Sport | Parada stelelor la tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026
21:55
LIVE TEXTFCSB – Dinamo 0-0. Darius Olaru, ocazie uriaşă în repriza a doua!
21:52
VideoJurnal Antena Sport | Ne așteaptă visul american
21:50
Egal dramatic pentru Liverpool! Campioana Angliei, egalată în minutul 90+6! Continuă criza pentru “cormorani”
21:47
Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a “zdrobit-o” pe Como: “Meci pregătit perfect”
21:05
Scenografia afișată de galeria lui Dinamo în derby-ul cu FCSB: “Un mesaj de sărbători”. Aluzia alb-roșiilor
20:55
Inter – Como 4-0. Gol de senzaţie Calhanoglu! Formaţia lui Chivu a revenit pe primul loc în Serie A
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă 2 VIDEOMax Verstappen, pole în cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi! Norris, pe 2 în calificări, Piastri, pe 3! 3 VideoLando Norris l-a evitat în ultima secundă pe Verstappen: “Ce face omul ăsta? Era să ne lovim” 4 VIDEOTragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 | România a aflat cu cine poate juca. Cum arată toate grupele 5 Dan Petrescu a dat-o în judecată pe Rapid. Motivul uluitor din spatele deciziei 6 Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii