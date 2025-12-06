Scenografia afișată de galeria lui Dinamo în derby-ul cu FCSB: "Un mesaj de sărbători". Aluzia alb-roșiilor - Antena Sport

Suporterii lui Dinamo au pregătit o scenografie pentru derby-ul cu FCSB pe care au afișat-o în momentul în care jucătorii au intrat pe teren. Galeria alb-roșie nu a ezitat să își ironizeze rivala și să aducă aminte de un moment care a rămas cu siguranță întipărit în memoria fanilor “câinilor”.

În duelul dintre Dinamo și FCSB din etapa cu numărul 19 din Liga 1, fanii lui Dinamo au ieșit în evidență prin scenografia afișată. Galeria echipei oaspete din derby-ul de pe cel mai mare stadion al țării a întins pe primul inel o pânză pe care era desenat Marius Niculae, iar mai sus figura textul: “Un mesaj de sărbători“.

La ce face referire scenografia lui Dinamo?

Fanii formației lui Zeljko Kopic au făcut referire la un moment petrecut într-un alt derby pe data de 3 mai 2015. Atunci, duelul a fost marcat de un moment în care partida a fost întreruptă după ce fanii alb-roșiilor au aruncat încontinuu pe teren cu petarde și l-au incomodat pe portarul FCSB-ului, Giedrius Arlauskis.

Într-un moment de criză, Marius Niculae, care era jucătorul lui Dinamo, a fost rugat de Ionel Dănciulescu, oficial al clubului, să îi liniștească pe fani. “Săgeată” a mers la propria galerie și înainte să discute cu ei, a înjurat în stilul clasic marea rivală, un gest care a fost contestat în contextul în care meciul fanii ar fi trebuit să fie calmați, nu întărâtați.

De aici a apărut și textul afișat de galeria lui Dinamo sâmbătă seara, și anume: “Un mesaj de sărbători“, aluzie la scandarea lui Niculae din acel meci. În momentul în care acea partidă s-a întrerupt, scorul era 0-0, însă FCSB avea să câștige cu 3-1 grație unei “duble” a lui Stanciu și altei reușite a lui Prepeliță. Pentru Dinamo a marcat atunci Abd Hatem Elhamed. Suporterii campioanei au dejucat însă galeria rivalilor și au venit cu următorul banner: “Un mesaj de Sărbători / Să vă punem la cap flori“.